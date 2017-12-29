Объединение Красноярского края, Тувы и Хакасии: мнения «за» и «против»

Красноярск, , 09:01 — REGNUM Тема возможного объединения Красноярского края, Тувы и Хакасии и создания так называемой Енисейской экономической зоны всколыхнула волну рассуждений об инициативах объединения регионов России.

Что касается Красноярского края, Тувы и Хакасии, речь идёт не об административном объединении, а об экономическом.

В декабре в интервью телеканалу «Афонтово» врио губернатора Красноярского края Александр Усс пояснил, что это, в какой-то степени, является его сверхзадачей, связанной с новым этапом развития Сибири. Он считает, что у этих регионов есть много общего. В связи с этим Усс также напомнил об открытии нового терминала аэропорта Красноярска, которое состоялось 26 декабря.

«Аэропорт носит условное название «Дети одной реки». Имеется в виду огромный «енисейский континент» от Тувы до Таймыра, Хакасия, Красноярский край. Этой идеей я много лет жил и приложил руку в какой-то мере к идеологическому оформлению аэропорта. И мне кажется, что «Дети одной реки» и «Енисейская Сибирь» могут и должны трансформироваться в определённую экономическую зону, которая ставит перед собой простую цель — быть стержнем восточного вектора России. Мы говорим об ускоренном развитии Сибири. Но Сибирь большая, и, наверное, с одними подходами там Красноярскому краю и Омску не зайти, что называется. А вот эти три территории — Тува, Хакасия и Красноярский край — в своё время опять же были единым экономическим районом».

Усс подчеркнул, что крупные предприятия имеют интересы и в Красноярском крае, и в Хакасии, также между регионами «существуют множественные точки пересечения по будущим инфраструктурным проектам».

«У нас есть многие другие, так скажем, узловые вещи, которые соединяют эту территорию. Поэтому мы договорились с лидерами этих предприятий создать некий рабочий коллектив и в ближайшее время, буквально в течение трёх месяцев, создать организационно-правовые предложения для того, чтобы Енисейская экономическая зона приобрела какие-то очертания и по своему статусу была сродни, например, Приморью. Там тема начиналась несколько иначе. Там была воля сверху — активно продвигать Дальний Восток, и под это подтягивались проекты. У нас проектов очень много уже, им надо придать ускорение и на этой платформе создать ту самую Енисейскую экономическую зону», — резюмировал врио губернатора Красноярского края.

По словам первого секретаря Красноярского крайкома партии «Коммунисты России» Андрея Селезнёва, то, что бизнес стало лоббировать подобные идеи, радует:

«Коммунисты России» ранее выступали с подобной идеей. В позапрошлом и прошлом году мы писали в правительство Красноярского края о том, что необходимо объединить регионы. Мы тогда говорили конкретно о Хакасии и Красноярском крае. Но власти тогда очень вяло отреагировали на эту инициативу. Но когда на нашей стороне будут экономические интересы крупных корпораций, эту идею будет легче реализовать. Что касается перспектив подобного объединения, то, безусловно, те экономические связи, которые были разорваны в начале 90-х годов, должны быть восстановлены. В том числе через политические механизмы».

При этом собеседник ИА REGNUM подчеркнул, что речь должна идти не об абстрактном экономическом объединении, а об административном, фактическом объединении территорий:

«По моему мнению, экономическое объединение территорий без конституционного — это всё останется лишь на уровне разговоров. И надо объединять территории фактически. В противном случае все эти идеи о макроэкономическом объединении всегда будут разбиваться о ведомственные границы, которые существуют между регионами. Потому что политические элиты в регионах будут все равно тянуть одело на себя. А произойдет ли такое объединение, зависит от политической ситуации, от тех выгод, которые могут получить лоббисты этой идеи».

Собеседник ИА REGNUM отметил, что в свое время достаточно долго обсуждалось объединение Красноярского края с северными территориями.

«И это всё оставалось лишь на уровне разговоров, пока не появился конкретный экономический интерес у «Норильского никеля». Как только такой интерес появился, это решение состоялось», — подытожил он.

А вот по мнению политолога Анатолия Савостина, Енисейская экономическая зона де-факто уже существует.

«Красноярский край и Хакасия и так в целом хорошо в экономическом смысле интегрированы, а Тува в силу определенной специфики несколько обособлена, и для самой республики — это большая проблема, но решать её нужно не в таком контексте. Енисейская экономическая зона де-факто существует без всяких инициатив нового красноярского руководителя, и за его словами содержания не очень много. Скорее, это некий предвыборный слоган, который может понравиться красноярским избирателям. В Хакасии к этой идее относятся куда более скептически», — считает Анатолий Савостин.

Он подчеркнул, что «административно-территориальным объединением регионов проблему экономической неразвитости большинства российских субъектов Федерации не решить».

«Опыт состоявшихся объединений свидетельствует, что лучше не стало. Можно сколько угодно говорить о необходимости объединения слабых регионов с сильными, тасовать эту колоду, но, образно говоря, количество карт останется тем же. Нужно менять правила игры, заниматься серьёзными структурными реформами в экономике и федеративной политике», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

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Здесь стоит напомнить, что Красноярский край был образован 7 декабря 1934 года постановлением президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) РСФСР. В состав региона тогда вошёл 31 район, Хакасская автономная область, Таймырский и Эвенкийский национальные округа. Центром стал город Красноярск. Край был образован почти в границах бывшей Енисейской губернии, площадь его составляла более 2 млн квадратных километров.

Хакасская автономная область в 1991 году вышла из состава края и образовала самостоятельный субъект РФ — Республику Хакасию. Самостоятельными субъектами стали два автономных округа: Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский, хотя они территориально и входили в состав края. В 2007 году в результате референдума Эвенкийский и Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономные округа вошли в состав края и были преобразованы в муниципальные районы с особым статусом.

Красноярский край на востоке край граничит с Якутией и Иркутской областью, на юге — с Тувой и Хакасией, на западе — с Кемеровской и Томской областями, а также с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по словам Александра Усса, аэропорт Красноярска призван стать воздушными воротами в так называемую Енисейскую Сибирь для людей, которые живут в Туве, в Хакасии, в Красноярском крае, включая Таймыр и Эвенкию.

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Комментируя открытие нового терминала в красноярском аэропорту, глава Тувы Шолбан Кара-оол сказал, что это «достойное начало проекту «Енисейский меридиан», который должен объединить в единую транспортную систему Красноярский край, Туву и Хакасию»:

«Появление современного авиаузла с кратно возросшими пропускными возможностями становится ещё одним шагом к реализации объявленного президентом России Владимиром Путиным разворота страны на Восток».

В свою очередь, и. о. первого заместителя главы Хакасии Олег Нам сказал, что открытие нового пассажирского терминала аэропорта Красноярска — это значимое событие не только для Сибири, но и для России. Он отметил, что Красноярский край, Тува и Хакасия «прочно связанных между собой общей историей, многолетними добрососедскими отношениями и одной рекой — могучим Енисеем».

«Уверен, вместе с развитием этого мощного авиационного транспортного узла будут дальше укрепляться и расширяться партнёрские отношения и связи между нашими территориями», — цитирует Нама официальный сайт правительства Красноярского края.

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