Сибирь: интересы региональных элит как препятствие к объединению регионов

Барнаул, , 12:53 — REGNUM Реализация идеи экономического объединения Красноярского края, Хакасии и Тувы, озвученная временно исполняющим обязанности губернатора края Александром Уссом, может столкнуться с серьёзными препятствиями. В частности, созданию Енисейской экономической зоны могут помешать интересы региональных элит. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал главный редактор «Сибирской медиагруппы» Дмитрий Негреев.

Напомним, по мнению врио губернатора Красноярского края Александра Усса, у Красноярского края, Хакасии и Тувы есть много общего. Их экономическое объединение и создание так называемой Енисейской экономической зоны является сверхзадачей, связанной с новым этапом развития Сибири. Между этими регионами «существуют множественные точки пересечения по будущим инфраструктурным проектам», сказал он. Более того, по словам Усса, существует договорённость с лидерами крупных предприятий, имеющих интересы в этих регионах, о создании «организационно-правовых предложений для того, чтобы Енисейская экономическая зона приобрела какие-то очертания и по своему статусу была сродни, например, Приморью».

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Рассуждая об экономическом объединении Красноярского края, Хакасии и Тувы, врио губернатора напомнил об открытии нового терминала аэропорта Красноярска:

«Аэропорт условно называется «Дети одной реки», и он призван стать воздушными воротами в так называемую Енисейскую Сибирь для людей, которые живут в Туве, в Красноярском крае, включая Таймыр и Эвенкию, в Хакасии».

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«В России есть законодательство, по которому разные субъекты Федерации могут объединяться в один. Я думаю, административное объединение Красноярского края, Хакасии и Тувы сегодня невозможно, потому что политэлиты и население национальных республик вряд ли согласятся утратить свой республиканский статус», — прокомментировал Дмитрий Негреев.

Что касается экономического объединения и создания Енисейской экономической зоны, по мнению собеседника ИА REGNUM, с одной стороны, ему ничто не мешает. Но с другой стороны, оно вряд ли возможно без административного объединения.

«У руководства каждого региона и региональных элит есть свои интересы, и их влияние нельзя не учитывать», — подытожил Дмитрий Негреев.

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