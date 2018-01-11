Выживет ли идея Енисейской экономической зоны без Москвы?

Красноярск, , 10:10 — REGNUM Врио губернатора Красноярского края Александр Усс в ходе первого в 2018 году совещания с членами регионального правительства 10 января вновь затронул вопрос необходимости экономического объединения Красноярского края, Тувы и Хакасии.

Во время полуторачасового выступления Усс заявил, что краевое правительство должно стать инициативным и самостоятельным органом региональной власти, «в какой-то мере даже творческим». И только при таких условиях возможна реализация амбициозных проектов на территории Красноярья, которые создадут «новое лицо экономической политике края».

В правительстве Красноярского края ИА REGNUM сообщили, что речь в данном случае прежде всего идёт о создании Енисейского экономического района, о формировании на юге региона так называемого сельскохозяйственного кластера, о строительстве железнодорожной ветки Кызыл — Курагино, о развитии Нижнего Приангарья и других проектах, предполагающих «экономическую синергию» с соседними регионами — Хакасией и Тувой.

Таким образом, Усс продолжает продвигать идею экономического объединения Красноярского края, Тувы и Хакасии и создания так называемой Енисейской экономической зоны.

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Между тем, по мнению политического аналитика Александра Чернявского, эта идея «нуждается в поддержке федерального центра».

«Тема экономического объединения Красноярского края, Тувы и Хакасии и создания Енисейской экономической зоны в настоящее время представляет большой интерес как для власти, так и для бизнес-сообщества. Руководители Тувы и Хакасии, хоть и осторожно, но поддержали эту идею», — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

При этом, по его словам, следует учитывать, что раньше Хакасия входила в состав Красноярского края:

«Когда в 70−80-е годы создавался нынешний экономический каркас Красноярья, Хакасии отводилась роль главной перерабатывающей площадки края. Как известно, республика в начале 90-х годов отделилась от края. Но тем не менее многие экономические связи остались. И в этом смысле Красноярский край, Хакасия и Тува — не отдельные регионы. Некая историческая и экономическая основа под идеей Александра Усса имеется».

Отвечая на вопрос, останется ли инициатива Усса только на уровне идеи или последуют реальные решения и дела, Александр Чернявский сказал, что это будет зависеть от нескольких факторов:

«Первый — нужны реальные большие проекты, к созданию которых должны приложить усилия не только чиновники, но и предпринимательские сообщества регионов и крупные федеральные игроки, чьи интересы есть в этих субъектах РФ. Мы знаем, что есть уже несколько долгоиграющих и многомиллиардных проектов, вроде строительства железнодорожной ветки Кызыл — Курагино. Есть и серьёзная кооперация в аграрном секторе. В частности, известный в Сибири предприниматель, депутат Верховного Совета Хакасии Валерий Левицкий включил в свой агропромышленный холдинг несколько хозяйств в южных районах Красноярского края».

Собеседник ИА REGNUM полагает, что «своё веское слово при создании экономической зоны должен сказать федеральный центр».

«Потому что без политической поддержи подобные проекты будут носить лишь местечковый характер. Уверен, Федерация так или иначе заинтересована в интеграции сибирских регионов, импульсе для развития экономики. Потому что речь идет не о политическом, а об экономическом объединении, против которого возражать нет смысла», — резюмировал эксперт.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, тема возможного экономического объединения Красноярского края, Тувы и Хакасии активно обсуждалась в информационном пространстве сибирских регионов в конце декабря 2017 года. В частности, в декабре в интервью красноярскому телеканалу «Афонтово» врио губернатора края Александр Усс заявил, что это в какой-то степени является его сверхзадачей, связанной с новым этапом развития Сибири. Он уточнил, что у Красноярского края, Тувы и Хакасии есть много общего.

Между тем, по мнению политолога Анатолия Савостина, Енисейская экономическая зона де-факто уже существует «без всяких инициатив нового красноярского руководителя, и за его словами содержания не очень много»:

«Скорее это некий предвыборный слоган, который может понравиться красноярским избирателям» (в сентябре 2018 года в Красноярском крае состоятся выборы губернатора — прим. ИА REGNUM ).

Политолог отметил, что Красноярский край и Хакасия и так в целом хорошо интегрированы в экономическом смысле. Тува же «в силу определённой специфики несколько обособлена, и для самой республики — это большая проблема, но решать её нужно не в таком контексте».

Напомним, Хакасская автономная область вышла из состава Красноярского края и образовала самостоятельный субъект РФ — Республику Хакасию — в 1991 году.

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