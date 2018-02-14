В Киеве ждут смены власти в России, США согласны на «тупик»: Радио REGNUM

Москва, 14 февраля 2018, 08:00 — REGNUM
- Отчёт по миротворцам: на Украине настаивают на присутствии миротворцев из НАТО;
- Перекрыть доступ: украинские солдаты минируют границу ЛНР с Россией;
- «Внутренний вопрос»: США не против нахождения в «Североамериканском тупике»;
- «Головная боль» для перевозчика: самолеты Ан-148 с самого начала были ненадёжными;
- Избыток профессионалов: «в тени» работают почти 25 млн жителей России.
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