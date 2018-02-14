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В Киеве ждут смены власти в России, США согласны на «тупик»: Радио REGNUM

Политика

На Украине прогнозируют, что ситуация в Донбассе не изменится до смены руководства Кремля

В Киеве ждут смены власти в России, США согласны на «тупик»: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 14 февраля 2018, 08:00 — REGNUM  

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