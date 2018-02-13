Трудиться в тень ушли почти 25 млн жителей РФ

Москва, , 16:02 — REGNUM Кадровые агентства и рекрутинговые службы не предлагают гражданам России высокооплачиваемых рабочих мест с более-менее защищённой занятостью, считает президент Конфедерации труда РФ, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Борис Кравченко. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля, комментируя новость о том, что поиск работы через знакомых оказался самым распространённым способом трудоустройства среди жителей РФ. Оным пользуются почти 58% опрошенных.

«Мы наблюдаем серьезный дефицит рабочих мест, особенно в белом секторе, — объяснил он. — Кадровые агентства и рекрутинговые службы не предлагают высокооплачиваемых рабочих мест с более-менее защищённой занятостью. Это первый и основной фактор. Кроме того, сказывается хронический дефицит качественных рабочих мест в трудовой сфере РФ. В то же время имеет место избыток людей с высокой квалификацией, c хорошим образованием, которым рынок не предлагает места, соответствующего их квалификации».

Кроме того, он указал и на неразвитость рынка услуг по подбору персонала.

«Этот рынок пока находится в зачаточном состоянии, и агентства предлагают лишь небольшое количество мест из тех, которые есть на рынке труда РФ, — отметил Кравченко. — Сейчас Федеральная служба по труду и занятости создает национальные базы рабочих мест, в том числе с разными квалификационными требованиями. По мере развития таких систем ситуация будет исправляться. Российский работник не привык искать рабочее место с использованием новых технологий».

Кроме того, он уточнил, что треть российского рынка труда — 20−25 млн человек — работают в тени, и никакие агентства не предоставляют услуг по поиску работы в этом секторе.

Напомним, что, согласно данным исследования, проведённого аналитическим центром НАФИ, в России чаще всего ищут работу через знакомых. Это наиболее распространённый способ поиска работы среди жителей РФ — им пользуются 58% опрошенных. Наиболее популярен он среди людей в возрасте 35−44 лет — 62%. На втором месте по популярности — поиск работына специализированных сайтах (29%), среди 18−24-летних — 49%.

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