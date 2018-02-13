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ЛНР: украинские солдаты минируют границу с Россией

Происшествия

Из-за неосторожного обращения с минами один украинский военнослужащий погиб

ЛНР: украинские солдаты минируют границу с Россией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Луганск, 13 февраля 2018, 16:03 — REGNUM  Солдат ВСУ подорвался на собственной мине во время минирования границы с Россией, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 13 февраля «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Камышное Станично-Луганского района. Украинский солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пытался заминировать границу с Россией, однако взорвался на собственной неустановленной мине и погиб.

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Марочко отметил, что ранее произошел еще один инцидент с небоевыми потерями ВСУ. Так, трое украинских солдат из оперативно-тактической группировки «Луганск» получили переломы различной степени тяжести, а еще один солдат погиб, в результате неуставных взаимоотношений между военнослужащими.

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Напомним, солдаты украинской армии в Донбассе часто нарушают воинские уставы, не соблюдая технику безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, употребляя алкогольные напитки и наркотические вещества. Вследствие этого ВСУ несут постоянные небоевые потери.

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Военные преступления в Донбассе

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