ЛНР: украинские солдаты минируют границу с Россией

Луганск, , 16:03 — REGNUM Солдат ВСУ подорвался на собственной мине во время минирования границы с Россией, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 13 февраля «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Камышное Станично-Луганского района. Украинский солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пытался заминировать границу с Россией, однако взорвался на собственной неустановленной мине и погиб.

Читайте также: ЛНР: Солдаты ВСУ похищают и продают горючее гражданским

Марочко отметил, что ранее произошел еще один инцидент с небоевыми потерями ВСУ. Так, трое украинских солдат из оперативно-тактической группировки «Луганск» получили переломы различной степени тяжести, а еще один солдат погиб, в результате неуставных взаимоотношений между военнослужащими.

Читайте также: ЛНР: Украинские войска не готовятся к наступлению

Напомним, солдаты украинской армии в Донбассе часто нарушают воинские уставы, не соблюдая технику безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, употребляя алкогольные напитки и наркотические вещества. Вследствие этого ВСУ несут постоянные небоевые потери.

Читайте ранее в этом сюжете: Турчинов: ВСУ захватили позиции вооруженных сил ДНР и ЛНР