Суд над журналистами в Минске: «экспертов» допрашивать не надо?

Минск, , 13:37 — REGNUM Сегодня, 15 января, в Минском городском суде вот уже почти месяц продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении трёх белорусских публицистов, сторонников Русского мира, авторов ИА REGNUM — Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина — обвиняемых в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. Сегодняшнее заседание началось с очередной скандала: в суде решили «пока» не продолжать допрос эксперта Аллы Кирдун, которая в числе нескольких других посчитала, что в текстах журналистов есть признаки экстремизма.

Сегодня государственный обвинить начал зачитывать 14-й и 15-й тома уголовного дела в отношении Шиптенко, Павловца и Алимкина. Отвечая на вопрос защиты Сергея Шиптенко Марии Игнатенко о том, продолжит ли дачу показаний Кирдун, судья сказал, что «пока нет». Судья потом также высказал своё недовольство в адрес журналистов, которые стали покидать заседание, услышав о том, что допрос «эксперта» не продолжат.

Когда возобновится дача показаний Аллы Кирдун, пока неизвестно. Вместо этого прокурор стал зачитывать суммы, реквизиты денежных переводов. Адвокаты публицистов обращают внимание на то, что следствие не занималось установлением отправителей платежей, поэтому защита сама занималась разбивкой сумм переводов. Это были, например, пожертвования на издание научного журнала «Новая экономика», который ранее возглавлял Шиптенко. После выполнения работы по разграничению переводов, по словам адвокатов, выясняется, что общий объём средств до нижнего предела действия уголовной статьи не доходит.

Шиптенко, в свою очередь, обратил внимание на то, что непонятно, в каком статусе по следствию проходит Владимир Зотов, почему не допрашивают отправителей переводов с Украины, почему все трое журналистов проходят по одному делу. В частности, подсудимый подчеркнул, что не получал денежных переводов от шеф-редактора аналитической редакции ИА REGNUM Юрия Баранчика, который в деле проходит как «человека-загадка» международного уровня.

Напомним, что на основании заключения в рамках работы республиканской экспертной комиссии при Мининформе нескольких госэкспертов, в том числе Аллы Кирдун и Алеси Андреевой в декабре 2016 года трёх белорусских журналистов взяли под стражу, и с тех пор они провели уже два Новых года вдали от своих родных и близких. Позднее почему-то эти же, а не независимые, эксперты во время следствия вторично осуществили лингвистическую часть комплексной психолого-лингвистической экспертизы, в результате чего вторично пришли к выводу о том, что в статьях публицистов есть признаки экстремизма. Защита подсудимых выступала против привлечения этих же экспертов к экспертизе.

На прошлой неделе в суде была допрошена Галина Гатальская, которая провела психологическую часть следственной экспертизы. По поводу компетенций этого, как и других госэкспертов, выразили сомнение многие специалисты. Они также обращали внимание на то, что эксперты Иванова, Кирдун и Гатальская являются идейными оппонентами публицистов, идейными оппонентами Русского мира.

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Отметим также, что Кирдун вызвать для дачи показаний удалось не сразу: ее допрос отложили на несколько дней, как заявил судья, по болезни. Тогда начали допрос Андреевой, но она также не закончила дачу показаний, предоставив справку о гипертоническом кризе. Во время допроса Кирдун 12 января адвокаты публицистов отметили, что в экспертизе в вольной форме пересказываются статьи авторов, в кавычках представляются цитаты, отсутствующие в оригинальных материалах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор не обнаружил в текстах Шиптенко, Павловца и Алимкина запрещённых материалов. Российский эксперт Ольга Кукушкина пришла к такому же выводу, хотя именно по ее методике госэксперты в Белоруссии проводили экспертизу текстов подсудимых и обнаружили признаки экстремизма. Редакция ИА REGNUM не раз подчёркивала, что считает обвинения против публицистов безосновательными. В поддержку журналистов также высказались священнослужители, призвавшие помочь подсудимым.

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