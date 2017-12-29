«Надо помочь журналистам»: игумен Кирилл Сахаров о суде в Минске

Москва, , 23:40 — REGNUM Священнослужитель Русской православной церкви, настоятель московского Храма святителя Николы на Берсеневке, игумен Кирилл (Сахаров) выразил озабоченность по поводу преследований Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, трёх белорусских авторов ИА REGNUM, которых обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной розни и над которыми сейчас в Минске проходит суд. Как заявил сегодня, 29 декабря, в интервью корреспонденту ИА REGNUM священнослужитель, эти журналисты освещали события в русле позитива российско-белорусских отношений, выступали в поддержку Русского мира.

Отец Кирилл напомнил, что публицисты обращали внимание на некоторые тревожные тенденции в Белоруссии, писали об отношениях между братскими республиками.

«Насколько я себе это представляю, действительно чего-то такого что было бы достаточным для их такого жёсткого преследования, не было. Мы знаем о том, что многое сделано по линии укрепления Союзного государства, многое делается в интересах обоих наших государств. Но не секрет, что есть некоторые тенденции в современной действительности Белоруссии… Да и это не удивительно, поскольку исторически так сложилось, что в западных областях — значительный процент польского населения, католиков, примерно до 20% в Белоруссии. Непростая была история. Достаточно вспомнить восстание Костюшки, походы Суворова», — сказал священнослужитель.

Он также отметил, что заметна тенденция в сторону литвинства, которая проводится, чтобы акцентировать тем самым внимание на том, что народы России и Белоруссии не такие уж и родственные. Такая тенденция имеет место. По мнению игумена, это очевидно, и фактов это подтверждающих, к сожалению, немало.

«Я и слышал от приезжих из Белоруссии, например, по линии Союза православных братств, и кое-что об этом читал», — обратил внимание священнослужитель.

Шиптенко, Алимкин и Павловец, по его мнению, выражали обеспокоенность в связи с тенденциями, которые наблюдаются в республике в последние годы. Публицисты обращали на это внимание, чтобы эти процессы не привели к какому-то разладу между двумя странами.

«Конечно, мы переживаем, что такое происходит. Это не очень хорошо смотрится в контексте основной тенденции, ведь чего-то такого, что противоречило бы законодательству, в материалах этих журналистов не просматривается. Может быть, за этим стоит стремление определенных сил на их примере показать, чтобы наша журналистская братия не слишком позволяла себе высказываться критически в отношении этих моментов. Но эти тенденции есть, и поэтому реакция, на мой взгляд, естественна. Как минимум мы воспринимаем это как досадное недоразумение. Наверное, как-то необходимо поддержать, помочь этим журналистам, избежать такого несправедливого наказания. По крайней мере, мы будем о них молиться, чтобы господь помог им выстоять, чтобы на их головы вот эти репрессии какие-то непонятные, неадекватные не обрушились», — заключил Кирилл Сахаров.

Напомним, с 18 декабря в Минском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении белорусских авторов ИА REGNUM, которые выступали против поддержки белорусскими властями национализма, сближения с западными странами в ущерб связям со своим главным союзником — Россией. В декабре прошлого года журналисты были задержаны, и с тех пор находятся в СИЗО.

Сегодня состоялось последнее в 2017 году судебное заседание по этому делу, во время которого все адвокаты выступили с ходатайством об изменении меры пресечения для публицистов, в частности потому, что ни один свидетель обратил внимание на обоснованность критики властей журналистами, а обвинение так и не смогло убедительно отстоять свою позицию. Однако судья в удовлетворении прошения отказал. Еще один Новый год публицисты встретят вдали от своих детей, жен, родителей.