Украина, Латвия, Белоруссия: антироссийский информационный кордон создан

Юрий Баранчик, , 15:36 — REGNUM

Длящийся уже почти месяц «процесс» по делу белорусских декабристов с каждым пройденным днем превращается во все более трагикомичный фарс. Уровень научной компетенции всех трех экспертов, готовивших обоснование для предъявления обвинения по ч.3 ст.130, предусматривающей от 5 до 12 лет лишения свободы, продемонстрированный ими в ходе допросов на суде, как бы это помягче сказать… просто «зашкаливает» своей некомпетентностью, предвзятостью, эмоциональностью, откровенным национализмом.

Пригласить такого рода экспертов провести экспертизу текстов Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, это все равно, что пригласить давать оценку коммунизму и советскому периоду истории сторонникам необандеровщины на Украине или в Прибалтике. Как идейные оппоненты могут быть «независимыми» экспертами? А то, что Иванова, Кирдун и Гатальская являются идейными оппонентами Русского мира и «русского империализма», как и их необандеровские коллеги на Украине, судящие за аналогичные «преступления» украинских сторонников Русского мира — это к доктору не ходи — они сказали всё сами на суде.

В этой связи напомню, что 28 сентября Бердичевский суд Украины вынес приговор украинским журналистам Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину (они были арестованы 24 ноября 2015 года и почти два года находились в СИЗО) — 9 лет лишения свободы за создание интернет-канала «Новороссия-ТВ» в YouTube.

Этот приговор достаточно эмоционально прокомментировала на своей странице в Facebook заслуженный юрист Украины, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш: «Знаете причину этой жестокости? Это приговор для нас. Это нам должно стать очень страшно. Это мы должны замолчать и спрятаться. Это мы должны понять, что любая антирежимная риторика закончится обвинениями в госизмене, сепаратизме, терроризме и покушении на госстрой и «девяточкой» в тюрьме. Поэтому пресмыкающиеся так уверенно исполнили команду «фас»!».

29 сентября Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще одного «преступника» — журналиста и блогера Павла Волкова. Его обвиняют в работе на ДНР и ЛНР. СБУ утверждает, что Волков «готовил и размещал на сепаратистских интернет-ресурсах материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины, провоцировал разжигание межнациональной розни». В ходе обыска сотрудники СБУ изъяли доказательства в виде текстов, которые хранились в компьютере Волкова. СБУ также утверждает, что задокументировали «новое задание» блогера в виде организации в Запорожье «информационной кампании против нашей страны».

Новый, 2018 год, украинские журналисты встретили за решёткой. Как и ещё один их коллега — Василий Муравицкий https://www.fondsk.ru/news/2017/12/31/ukraina-belarus-2017-god-neslyhannoj-svobody-slova-45351.html, «которого за публикации в блогах и российских СМИ обвиняют на Украине в государственной измене, терроризме, разжигании национальной розни, посягательстве на территориальную целостность государства. Журналисту грозит 15 лет тюрьмы. Процесс уже назван в Национальном союзе журналистов Украины «судилищем за взгляды и высказывания, за журналистскую деятельность».

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Сам Василий, обращаясь за поддержкой к европейцам, сказал: «Почему меня, журналиста, за моё право осуждают и обвиняют в государственной измене и подрывной диверсионной деятельности? Обратите внимание: журналистская статья называется «подрывной диверсионной деятельностью». Я — террорист?! Сторона обвинения утверждает, что я террорист и что своей статьёй я «взорвал» национальную безопасность. Вдумайтесь, как это можно сделать с помощью слова? Если говорить уже запрещено, если «говорить свои мысли запрещено», то так уже и заявляйте».

Процессы против активистов Русского мира на постсоветском пространстве не ограничиваются Украиной. Так, в Латвии известному журналисту, руководителю портала Имхоклуб, бывшему депутату Рижской думы от партии «За права человека в единой Латвии» (ЗаПЧЕЛ) (2005—2009 годы), одному из инициаторов «Конгресса неграждан» Юрию Алексееву полиция безопасности предъявила обвинения по статье за разжигание национальной розни. Точно так же, как на Украине и в Белоруссии.

Ситуацию прокомментировал публицист Владимир Линдерман http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/zhostkaja_podstava 560 .htm?utm_source=politobzor.net: «Против моего товарища, редактора imhoclub. lv Юрия Алексеева возбуждён уголовный процесс за разжигание национальной розни. Якобы на нескольких сайтах были размещены его комментарии с призывом убивать латышей и т. п. Полиция безопасности провела обыск в его квартире. В ходе обыска были найдены несколько десятков патронов к пистолету Макарова. Изъяты носители информации: комп, флешки, архивные жесткие диски. Зная Алексеева лет эдак сорок, могу уверенно утверждать, что всё это — тупая полицейская провокация. И комменты, и патроны. Изложу свою версию-предположение. Патроны были подброшены заранее. Это несложно сделать, учитывая, что Юрий много времени проводит за пределами Латвии. Аналогично в 2002 г. мне в квартиру подложили тротиловую шашку с детонаторами. Я тоже редко тогда бывал дома».

О чем говорит происходящее? Мы видим, что сразу в трех бывших советских республиках по одному и тому же надуманному обвинению в разжигании межнациональной розни судят наиболее активных журналистов, политологов, экспертов, которые путем своих публикаций пытались предотвратить сползание своих стран к необандеровщине. Как мы видим, слово оказывается тем, что власти этих республик опасаются больше всего.

То есть обвинения, предъявляемые Службой безопасности Украины и полицией безопасности Латвии — полностью идентичны тем, что предъявляет белорусский Следственный комитет Юрию Павловцу, Дмитрию Алимкину и Сергею Шиптенко. То есть вполне можно высказать предположение (благодаря «логико-семантическому следованию») что все эти действия белорусских, латвийских и украинских властей в отношении активистов Русского мира происходят скоординировано, по одному и тому же сценарию.

На этом фоне слова того же главы МИД Белоруссии Владимира Макея, сказанные им 11 января в интервью китайскому агентству «Синьхуа», о том, что Россия является стратегическим союзником России, выглядят, на мой экспертный взгляд, на который я имею право благодаря «логико-семантическому следованию» («спасибо» Ивановой-Кирдун-Гатальской за формулировку — о ней мы поговорим в будущей публикации отдельно), как откровенное и наглое вранье — не могут судить в союзном России государстве сторонников этого самого союза. В необандеровском, как показывает опыт той же Латвии и Украины, — могут.

Как мы видим, СБ Украины, ПО Латвии и СК Белоруссии работают по одним и тем же лекалам — призывы к воссоединению разорванных частей Русского мира, понимание русских, белорусов и украинцев как единых частей одного народа, критика необандеровских тенденций в своих странах, критика роста агрессивного национализма, критика действий поддерживающих эти тенденции чиновников — воспринимаются как призывы к межнациональной розни.

Кем же является Республика Беларусь для России с учетом процесса над белорусскими декабристами? Не знаю, как в экономике, об этом могут сказать лучше специалисты, но в области идеологии, информационной работы Белоруссия сегодня стоит в одном ряду с необандеровской Украиной и русофобской Латвией. На днях этот логико-семантический тезис получил еще одно подтверждение — теперь русский язык будет вытесняться и из белорусской армии. К сожалению, Лукашенко проиграл, казалось, выигранную в 1994 году идеологическую борьбу БНФ и отдал последователям идей угнетения белорусской нации со стороны «русского империализма» все командные высоты в области идеологии.

Суд над белорусскими журналистами лично для меня со всей очевидностью показывает, что власти республики, совместно с южными и северными соседями, откровенно играют против Русского мира с нашими оппонентами во главе с США, Британией, и под их тонким руководством осуществляют один за другим удары по Русскому миру, по единству русского и белорусского народов. То есть и являются теми, кто разжигает межнациональную рознь.

Позавчера Москва промолчала по вопросу увольнения пророссийских активистов из органов государственного управления республики. Вчера Москва промолчала по поводу разжигания белорусскими СМИ межнациональной розни и не указала белорусскому мининформу на обязанность закрывать подобного рода ресурсы. Сегодня власти республики перешли к следующему этапу травли союзного актива в республике — и судят ведущих журналистов и политологов.

Завтра закроют российские ТВ-каналы, а послезавтра обвинят Россию в разжигании межнациональной розни. Оппоненты России смотрят, что Москва не может заставить даже ближайшего «союзника» вести себя прилично, и понимают, что можно давить и дальше, Москва утрется. Военная победа в Сирии — конечно, важна, хотя там до политического финала еще очень далеко. Но вот если в Белоруссии наиболее профессиональные и известные журналисты получат сроки заключения — это будет именно поражение, которое никакая Сирия заслонить не в силах.