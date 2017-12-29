«Что соединяет народы – от Бога, что разъединяет – от дьявола»

Минск, , 23:49 — REGNUM Суд в Минске над сторонниками Русского мира, белорусскими публицистами Сергеем Шиптенко, Юрием Павловцом и Дмитрием Алимкиным, которые сотрудничали с ИА REGNUM и другими российскими СМИ, вбивает клин в отношения между Россией и Белоруссией. Об этом сегодня, 29 декабря, в интервью корреспонденту ИА REGNUM заявил доктор богословия, магистр религиоведения и философских наук, протоирей Олег Трофимов.

«Дело в том, что есть так называемая пятая колонна. Кто за этим стоит? Олигархия, которая имеет личные свои информационные и финансовые ресурсы, поэтому они борются с теми блогерами, с теми СМИ, которые, мягко говоря, не разделяют их точку зрения, ту идеологию и политику, которую они проводят. Эти ребята (авторы ИА REGNUM — прим. ред.) оказались заложниками такой политики внутренней раздвоенности идеологии в самой России. Беда в том, что все заключается в нашей конституции, где прописаны либеральные ценности, прописано, что ценностью является человек с его потребностями и ценностями, а идеология не прописана, поэтому это открывает широкое поле незаконной деятельности, анахронизму»,— считает священнослужитель.

По его мнению, олигархат, который контролирует и российские, и белорусские СМИ, находится в России. Также священник обратил внимание и на то, что один известный олигарх имеет бизнес как «в русофобской Украине, так и в России», платя одновременно обеим сторонам, то есть ради сохранения своего бизнеса «разжигается огонь противостояния», так как это выгодно. А выгодно, потому, что так продиктовали на Западе — «соединенные штаты антихриста», сказал магистр религиоведения и философских наук.

Как полагает протоирей, судебный процесс в отношении трёх белорусских журналистов ИА REGNUM задуман с этой же целью. Более того, по словам Олега Трофимова, если этот процесс раздувают, то это значит, что так задумано и вписывается в колониальную концепцию «управляемого хаоса».

«Потому что если олигарх захочет о чем-то договориться, то об этом ни одно СМИ не узнает. Если это подаётся в СМИ, то это делается специально для того, чтобы вбить клин в отношения между Россией и Белоруссией.

Я сам с Украины, видел, как там манипуляциями искусственно разжигали противостояние Украины и России. Там все, что украинское патриотичное должно быть обязательно антироссийское, иначе ты не украинец, не антирус. Вот такой антагонизм искусственно создают в отношениях между Россией и Белоруссией. Поэтому был бы на их месте (на месте Шиптенко, Алимкина и Павловца — прим. ред.) Вася, Стёпа, Коля было бы абсолютно то же самое», — заявил священнослужитель.

Он объяснил, почему, по его мнению, некоторые темы в СМИ получают широкую огласку, а некоторые — нет:

«Я жил в Ростовской области, а вы слышали, что в 2014 году во время активных обстрелов на Донбассе целенаправленно со стороны Украины были совершены обстрелы территории Ростовской области, а также были диверсионные украинские группы, которые убили как военнослужащих, так мирных граждан? А почему это событие не нашло повода широкой огласки в СМИ? Понятно, что это была бы открытая война, в которую втянули бы Россию, и выгодно было молчать. А тут вдруг оказывается, выгодно решать вопрос с журналистами с максимальным противостоянием, в деле, которое белыми нитками шито, кричать о «сепаратистах-журналистах».

Отвечая на вопрос о том, что делать в такой ситуации, протоирей подчёркивает, что необходимо максимально смягчать углы, потому что такая вражда России совершенно не нужна. Это и будет самое большое поражение пятой колонны, так как инициаторы этого процесса просто не достигнут своей цели по разжиганию этой вражды, считает батюшка. Он также отмечает:

«Они журналисты. Они освещали ситуацию, неприятную, неудобную, но не они эту ситуацию породили, не они были источником этой лжи, этого конфликта, а их сделали крайними, и не удивительно почему».

В целом, по мнению протоирея, все это дело шито белыми нитками, а цель процесса — вбить клин в отношения между Москвой и Минском, однако ноги этого дела растут совсем не в Белоруссии, а в России от пятой колонны, что «очевидно, как Божий день», подчеркнул священнослужитель.

Также он высказался за евангельскую дружбу народов, отметив, что чтобы отличить ложь от правды необходимы духовные фильтры, в призме которых надо смотреть на эти события в отношениях между народами.

«Дорогие братья и сестры, я вас всех Христом Богом умаляю и прошу, поймите, все, что соединяет народы — это от Бога, все, что разъединяет — от дьявола!», — обращает внимание доктор богословия.

Помимо этого, он отдельно подчеркнул:

«Русский мир — это Цивилизация Христа, вышедшая с общей нашей крещальной купели! Если ты не в Русском мире, то ты в мире евросадомы, значит, ты в мире антихриста и всякого рода евроизвращения. Эти глубоко верующие журналисты посмели открыто, явно об этом сказать, в результате против них ополчилась пятая колонна. Циничность и кощунственность данной ситуации заключается в том, что в чем враги Христовы грешат, в этом обвиняют порядочных и глубоковерующих журналистов. По той же системе на нас вводят санкции, по той же системе обвиняют наших спортсменов и выкидывают с Олимпиады, по той же системе у нас устраивали революции с кровавыми последствиями для нашего народа, и, если мы будем молчать, то вновь станем предателями Христа, когда его распинали, начиная от Голгофы, оканчивая сегоднейшим днем».

Напомним, что авторы ИА REGNUM Сергей Шиптенко, Дмитрий Алимкин и Юрий Павловец, открыто выступали против того, чтобы официальный Минск заигрывал с националистами, а также против сближения Белоруссии с Западом в ущерб интеграции с Россией. Их задержали в Минске год назад.

Обвинению потребовался год для того, чтобы начать рассмотрение уголовного дела по обвинениям журналистов в разжигании расовой, национальной и религиозной вражды. Открытый судебный процесс начался в Минске 18 декабря, за это время несколько свидетелей заявили, что никаких признаков экстремизма в статьях журналистов не усмотрели. Сегодня адвокаты подсудимых выступили с ходатайством о том, чтобы изменить меру пресечения для своих подзащитных, ведь они провели в СИЗО уже целый год. Однако судья это прошение не удовлетворил.

Батюшка лично обращается к нашим читателем:

«Дорогие братья и сестры я вас прошу, совершайте молитвы о тружениках страдалицах-исповедниках Христовых в темницах пребывающих, запишите их имена в своих молитвенных книжечках и записках, дабы дьявольская напасть отпала от них, а наша совесть перед Богом была чиста».

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