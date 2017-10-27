Предложения Собчак по Крыму – позиция продажных предателей

Симферополь, , 21:35 — REGNUM Позиция Собчак — это позиция той части элиты, что паразитирует на своей стране, и готова в любой момент её предать и продать. Самое интересное, что сейчас, на самом деле, никто на Западе не сомневается в искренности решения крымчан быть с Россией. Так корреспонденту ИА REGNUM политолог Владимир Джаралла прокомментировал очередное скандальное заявление Ксении Собчак по поводу Крыма.

«Прежде всего, когда в политике предпринимается какое-то действие, то следует понимать цель, ради которой оно происходит. В данном случае сразу возникает вопрос: зачем? Так понимаю, госпожа Собчак подразумевает, что это должно привести к отмене санкций со стороны Запада, но, позвольте, а когда Запад такое заявлял», — спрашивает эксперт.

Он напомнил, что в январе 2015 года бывшим президентом Франции Валери Жискар д`Эстеном было сказано, что можно провести повторный референдум года через три, если Европейскому Союзу понадобится «сохранить лицо» при поиске выхода из санкционного тупика.

«Думается, если бы это было актуально, то такое предложение можно было бы рассмотреть, но с «поправкой Саквы». Этот английский политолог, Ричард Саква, обладающий независимостью в оценках, в частной беседе заметил, что для предотвращения обмана Запад должен принять на себя обязательства юридические, отменить все виды санкций против граждан и компаний России, после повторного референдума. Притом, тут всё равно оставался бы вопрос о санкциях по украинской проблеме. Так что можно было бы рассматривать такой вариант как компромисс, благодаря которому стороны выходят из конфликта с сохранением лица, но уже очевидно, что все эти варианты более не неактуальны», — пояснил Владимир Джаралла.

По его словам, западный мир предпочёл политику давления.

«В этих условиях, позиция Собчак — это позиция той части элиты, что паразитирует на своей стране, и готова в любой момент её предать и продать. Но самое интересное во всем этом, что никто ни в Европе, ни в США в реальности не сомневается в выборе крымчан. И в том, какой результат будет при любых обстоятельствах. Это было и есть неизменно», — подытожил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальная телеведущая, объявившая о своих намерениях баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года, предложила на полуострове провести ещё один референдум о самоопределении.

«Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчёта. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись, как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения», — заявила Собчак.

Она также заверила общественность в том, что не поедет агитировать избирателей в Крым, поскольку сама считает его украинской территорией. Как быть с Курилами и Калининградом, Собчак пока не уточняла.

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