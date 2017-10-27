Собчак озвучила позицию пораженцев исторического выбора России

Симферополь, , 21:47 — REGNUM Ксения Собчак с завидным упорством повторяет все глупости про Крым, которые до неё уже озвучивали другие глупцы и провокаторы — пораженцы исторического выбора России. Задача власти и Крыма в этой ситуации — мобилизовать идеологические ресурсы в защиту этого выбора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Игорь Рябов.

«Делает она это сознательно. Как ей советуют технологи, связанные с теми политическими силами в России, которые искренне считают воссоединение Крыма и России личной катастрофой», — отметил эксперт.

По его словам, таких политиков меньшинство, но у них есть ресурсы, чтобы устроить в течение президентской кампании истерику вокруг Крыма.

«Эта истерика будет вестись только в СМИ. У Собчак нет ни единого шанса победить. Но есть шанс кричать на всю ивановскую о втором референдуме и прочих идеях, которые никогда не будут реализованы. Задача власти и Крыма в этой ситуации — мобилизовать идеологические ресурсы в защиту исторического выбора России. Чтобы всё это шоу против Крыма оказалось последним в судьбе тех, кто не видит в России сильное государство с собственным цивилизационным путём. Потому что так или иначе призыв покаяться за Крым — это призыв пораженцев исторического выбора России».

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться на пост президента России на выборах 2018 года, в ходе встречи с избирателями 27 октября предложила позже провести в Крыму ещё один референдум о самоопределении.

«Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчёта. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись, как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения», — заявила Собчак.

Она также заверила общественность в том, что не поедет агитировать избирателей в Крым, поскольку сама считает его украинской территорией. Как быть с Курилами и Калининградом, Собчак пока не уточняла.

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