Путин: Отношения России и Японии развиваются поступательно, это радует

Москва, , 14:49 — REGNUM Отношения России и Японии в целом развиваются и развиваются поступательно, что очень радует. Об этом сегодня, 10 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которая состоялась в рамках форума АТЭС в Дананге (Вьетнам), сообщается на сайте Кремля.

«Активизировался политический диалог, развиваются экономические связи. Но, конечно, всегда есть вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения», — подчеркнул президент РФ.

Путин поздравил Синдзо Абэ с убедительной победой на выборах и выразил надежду, что это «позволит двум странам реализовывать все наши планы».

В свою очередь премьер-министр Японии заявил, что хотел бы продвинуть совместную работу в будущем, направленную на мирный договор.

Работа по подготовке Перекрёстного года России и Японии, запланированного на 2018 год, идёт энергично, сказал он.

«В следующем году планируется проведение Кубка мира по футболу в России, в нём будет участвовать японская команда. Хочется, чтобы 2018 год стал хорошим поводом для углубления взаимопонимания между народами двух стран», — отметил Синдзо Абэ.

Путин заявил, что ждет Синдзо Абэ в качестве гостя на Петербургском экономическом форуме-2018 и на открытии Перекрёстных годов России и Японии в Большом театре.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на полях саммита АТЭС во Вьетнаме состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Родриго Дутерте. Одной из общих задач России и Филиппин Путин назвал борьбу с терроризмом.

Напомним, во вьетнамском городе Дананг проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Эта встреча для глав стран-участниц стала юбилейная, 25-й по счету. В ноябре 2016 года встреча состоялась в Лиме (Перу).

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