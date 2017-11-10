Россия готова развивать военные связи с Филиппинами

Москва, , 12:08 — REGNUM Россия готова развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Филиппинами. Об этом 10 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Родриго Дутерте на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, сообщается на официальном сайте Президента РФ.

Борьбу с терроризмом Путин назвал одной из общих задач России и Филиппин.

«В этой связи готовы, как и договаривались, развивать наши отношения, в том числе и в военной сфере, военно-технической области, ну и, разумеется, особое внимание нам нужно уделить экономическим связям», — сказал он.

Президент РФ добавил, что экономические связи России и Филиппин сейчас находятся на низком уровне, однако в последнее время наблюдается тенденция к их росту.

Дутерте, в свою очередь, выразил желание продолжать закупки российского оружия и отметил высокое качество уже поставленного вооружения.

«Хотел бы передать Вам слова особой благодарности за ту своевременную помощь, которую Россия оказала нам, предоставив грузовики и вооружение», — отметил он.

Президент Филиппин поделился, что намерен создать сильную армию и полицию до конца президентского срока. По его словам, Филиппины хотели закупать оружие у США, однако с этим возникли сложности.

Напомним, в конце октября Россия и Филиппины подписали первый контракт по военно-технической линии о поставке гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним.

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