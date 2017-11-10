АТЭС: Путин обсудит острые вопросы с мировыми лидерами

Дананг, Вьетнам, , 07:34 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамский Дананг. Эта встреча для глав стран-участниц будет юбилейной, 25-й по счету. В ноябре 2016 года встреча состоялась в Лиме (Перу).

Программа вьетнамского саммита проходит под девизом «С новой динамикой — к общему будущему». Уже на сегодня у президента России запланирован ряд встреч с лидерами Вьетнама, Китая, Японии, Филиппин и США.

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По предварительным ожиданиям, на встрече лидеров России и США будет обсужден круг вопросов, касающихся «горячих точек» на карте мира — военного конфликта на Ближнем Востоке, а также острой ситуации вокруг Корейского полуострова. Предполагается обсуждение сегодняшнего состояния российско-американских отношений.

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На встречах с другими лидерами стран-участниц форума АТЭС будет обсуждаться положение дел в мировой экономике и все возрастающая роль стран региона в обеспечении ее развития.

Ранее ИА REGNUM писало, что на форуме планируется уделить повышенное внимание вопросам дальнейшей торговой либерализации, перспективам формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли.

В контексте этого будут обсуждены предложения РФ по стыковке интеграционных платформ в Евразии и АТР, а также интегрированию удалённых территорий экономик АТЭС в региональную систему хозяйственных связей.

Кроме этого, участники саммита обменяются мнениями о расширении сотрудничества в сфере цифровой экономики и повышении информационной безопасности.