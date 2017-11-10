Песков: Путин и Трамп могут встретиться в кулуарах саммита АТЭС

Дананг, Вьетнам, , 12:08 — REGNUM От представителей США поступает довольно противоречивая информация о возможности проведения полноценной встречи между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Ясности пока нет, — сказал Песков. — От наших американских коллег поступает противоречивая информация».

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что встреча Путина и Трампа состоится «в кулуарах саммита».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент РФ Владимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

На сегодня у российского лидера был запланирован ряд встреч с лидерами Китая, Вьетнама, Японии, Филиппин. Также сообщалось о возможной встрече и с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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