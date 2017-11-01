Водитель фургона, задавивший людей в Нью-Йорке, поклялся в преданности ИГ*

Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Записка о преданности террористической группировке «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) была оставлена на месте теракта в Нью-Йорке, со ссылкой на источник в полиции передает CNN.

По словам источника, послание находилось в автофургоне, арендованном водителем. В нем говорится, что теракт совершен в знак преданности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, наезд на людей в Нью-Йорке 31 октября квалифицирован полицией как теракт. Правоохранительные органы, расследуя инцидент, предположили, что подозреваемый в преступлении мог быть связан с международным терроризмом.

Личность подозреваемого установлена — это уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживающий в штате Флорида. При задержании он был ранен в ногу.

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В результате теракта погибли восемь человек, как минимум 15 пострадали. Американский президент Дональд Трамп призвал не допустить проникновения в страну террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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