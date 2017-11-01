Личность подозреваемого в нью-йоркском теракте установлена

Вашингтон, 1 ноября 2017, 01:53 — REGNUM Личность подозреваемого в совершении теракта в Нижнем Манхэттене (Нью-Йорк) установлена: это уроженец Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов, сообщил журналист CBS Билл Рейкопф в Twitter.
По данным газеты The Wall Street Journal Саипов — житель города Тампа (штат Флорида, США). По свидетельствам очевидцев, Саипов во время теракта кричал «Аллах акбар!»
Напомним, в результате теракта, совершенного 31 октября в Нью-Йорке, погибли восемь человек. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о десятках пострадавших.
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Известно, что люди погибли в результате наезда автофургона на пешеходную дорожку. По свидетельствам очевидцев, водитель намеренно направлял пикап на людей.
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Действия Саипова квалифицированы как теракт. Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп назвал случившееся на Манхэттене акцией еще одного ненормального.
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