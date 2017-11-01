«Хватит!» Трамп призвал не пускать ИГ* в США

Вашингтон, , 02:08 — REGNUM Проникновение на территорию США террористической организации «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) недопустимо, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Мы не должны допустить возвращения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также его проникновения в нашу страну после победы над боевиками на Ближнем Востоке. Хватит!» — говорится в публикации.

Отметим, Трамп оставил свое сообщение в социальной сети после поступившей из Нью-Йорка информации о теракте на Манхэттене. В результате акции погибли восемь и ранены 15 человек.

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Напомним, теракт совершен 31 октября. Террорист действовал характерным методом, активно используемым экстремистами в течение последних полутора лет: он направил автофургон на людей. В ряде подобных случаев ответственность за содеянное брали на себя террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в совершении теракта подозревается житель штата Флорида и выходец из Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов. Узнав о случившемся, Трамп написал в социальной сети: «Только не в США!»

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