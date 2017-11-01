«Еще один ненормальный!» Трамп прокомментировал теракт в Нью-Йорке

Вашингтон, , 01:37 — REGNUM Нападение на людей в Нью-Йорке — дело рук очередного невменяемого, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Похоже, в Нью-Йорке еще один больной и ненормальный человек совершил нападение. Правоохранительные органы пристально следят за ситуацией. ТОЛЬКО НЕ В США!» — написал он.

Напомним, теракт в Нижнем Манхэттене (Нью-Йорк) произошел вечером 31 октября: на пешеходную дорожку заехал автофургон и начал давить людей.

Затем водитель выскочил из машины и пытался скрыться, но был ранен полицейскими. Его задержали в качестве подозреваемого.

Жертвами теракта стали восемь человек, ранены десятки людей.

Читайте также: Трамп знает о теракте в Нью-Йорке

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал случившееся «подлым актом терроризма». Обо всем случившемся было оперативно доложено Трампу.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Нью-Йорка: в ходе теракта погибли восемь человек

Читайте развитие сюжета: Личность подозреваемого в нью-йоркском теракте установлена