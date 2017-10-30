Полный кризис: киргизские предприниматели жалуются на блокаду границы

Бишкек, , 12:10 — REGNUM Казахстан установил дополнительные таможенные посты на выезде из села Кордай, расположенного близ границы с Киргизией. Работающие на них казахстанские таможенники задерживают и повторно проверяют киргизстанские большегрузные машины. Об этом заявила президент ассоциации малых ГЭС Эльвира Боромбаева, выступая на пресс-конференции.

По ее словам, действия властей Казахстана незаконны, поскольку противоречит требованиям Евразийского экономического союза о том, что таможенные проверки должны осуществляться исключительно на границе. Также она призвала чиновников министерства иностранных дел Киргизии выехать на место и принять соответствующие меры.

В свою очередь председатель киргизского профсоюза торговли Дамира Долоталиева сообщила о том, что из-за сложившейся на киргизско-казахстанской границе ситуации работающие на крупнейшем в Средней Азии вещевом рынке «Дордой» предприниматели просят правительство освободить их от налогов и взносов в соцфонд.

Она отметила, что сейчас торговля на этом рынке парализована на 60% — 70%, поскольку казахстанские предприниматели не приезжают в Киргизию на закупку товаров.

«Мы ранее призывали дождаться президентских выборов, чтобы решились вопросы по границе. Но ситуация не меняется. Министр экономики Новиков заявил, что даже после подписания «дорожной карты» ситуация не изменится. Сезон торговли на рынках сорван. А у людей кредиты, налоговые обязательства, закуплены товары», — констатирует Долоталиева.

ИА REGNUM напоминает, что 10 октября 2017 года Казахстан усилил контроль на границе с Киргизией. Из-за более тщательного досмотра следующего через границу транспорта на контрольно-пропускных пунктах возникли пробки из нескольких сотен автомобилей, большегрузные машины вынуждены простаивать по несколько суток в ожидании таможенной проверки.

18 октября после переговоров премьер-министров Бакытжана Сагинтаева и Сапара Исакова правительство Казахстана пошло на некоторые уступки и пообещало облегчить процедуру пересечения границы гражданам с личным багажом, рейсовым автобусам, а также легковым и порожним грузовым машинам. Следующие из Киргизии фуры с грузом по-прежнему досматриваются с особой тщательностью, ошибки в документах приводят к штрафам и уничтожению груза.

В Бишкеке действия таможенников Казахстана считают злостным нарушением правил и требований Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации. В этой связи правительство Киргизии пожаловалось на руководство соседней республики в соответствующие инстанции.

Казахстан заявил о том, что претензии киргизской стороны не имеют под собой оснований, и обвинил Киргизию в контрабанде китайских товаров, из-за которой ЕАЭС потерял свыше 154 млрд рублей.

Киргизстанкие власти эти обвинения отвергли, а президент Алмазбек Атамбаев публично заявил о неэффективности Евразийского союза и поручил правительству начать поиск альтернативных ЕАЭС рынков сбыта.