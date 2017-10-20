Белорусские политологи счастливы, что ЕС заметил дистанцирование от России

Минск, , 17:00 — REGNUM Белорусские сторонники «европейского развития» страны и максимального ослабления связей с Россией ликуют: президент республики Александр Лукашенко может принять участие в ноябрьском саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе. Как заявил сегодня, 20 октября, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог», политолог Евгений Прейгерман в интервью изданию «Беларусь сегодня», соответствующим приглашением западные политики показывают, что ценят «активную политику Белоруссии».

По словам Прейгермана, такому «дипломатическому прорыву» сопутствовали сразу три фактора: политическая оттепель, смещение акцента Запада на отношения Белоруссии и ЕС в пользу безопасности, а также экономический прагматизм. Политолог отметил, что в последние годы Белоруссия заметно продвинулась вперед в отношениях с Евросоюзом, а начался этот процесс еще в 2012 году. Такому сближению, по мнению руководителя экспертной инициативы «Минский диалог», способствовало участие белорусской стороны в мирном урегулировании украинского кризиса, проведение крупных международных мероприятий таких организаций как ЦЕИ и ПАСЕ, введение пятидневного безвизового режима.

«Вне всякого сомнения, активная политика нашей страны в сфере укрепления региональной безопасности высоко ценится в ЕС, и западные политики, дипломаты, деловые круги крайне заинтересованы, чтобы Беларусь продолжала играть такую конструктивную, созидательную роль. Это отражается не просто в приглашении на брюссельский саммит, а в понимании необходимости общения с теми людьми в Беларуси, которые принимают решения на государственном уровне»,— заявил Евгений Прейгерман.

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Он сказал также, что на этом саммите, скорее всего, не будет принято никаких исторических, прорывных решений, поскольку важен сам факт переговоров, «возможность в спокойной и доверительной атмосфере обсудить наиболее проблемные темы и зафиксировать точки над «i».

Напомним, что саммит «Восточного партнёрства», который состоится 24 ноября, является проектом ЕС, заявленная цель которого — укрепление интеграционных связей с бывшими советскими республиками — Украиной, Молдавией, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Белоруссией. Белорусская сторона тоже приглашена на это мероприятия. Официальный Минск должен будет сам решить, кто представит страну на мероприятии. Правда, как особо отметили в представительстве ЕС в республике, приглашение адресовано непосредственно самому Александру Лукашенко.

Однако, эксперты, опрошенные ранее ИА REGNUM, обращают внимание на то, что этим приглашением Брюссель хочет похвалить белорусского президента «за примерное поведение и показать, что его действия по дистанцированию от России замечены». Ведь за последнее время белорусская сторона совершила несколько шагов, которые совсем не соответствуют статусу союзника России. Так, на саммите ПА ОБСЕ в Минске в июле 2017 года большинство членов делегации от РБ проголосовали за резолюцию, которая обвиняет РФ в агрессии против Украины и незаконном присоединении Крыма. Кроме того, во время стратегических российско-белорусских учений «Запад-2017» Лукашенко не присутствовал на тренировках военных совместно с президентом России Владимиром Путиным, то есть впервые президенты Союзного государства не нашли возможности проинспектировать их вместе.

В то же время, по мнению заведующего отделом Белоруссии Института стран СНГ Александра Фадеева, белорусский лидер может и не поехать на саммит в Брюссель, поскольку средства, выделяемые в рамках саммита, «с точки зрения Минска слишком малы, чтобы что-то делать в этом «Восточном партнерстве» на уровне президента».

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