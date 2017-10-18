Лукашенко интересуют в «Восточном партнерстве» только деньги

Минск, , 17:56 — REGNUM Александр Лукашенко может и не поехать на саммит в Брюссель, так как «деньги, которые выделяются, с точки зрения Минска слишком малы, чтобы что-то делать в этом «Восточном партнерстве» на уровне президента», — считает заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев, который прокомментировал для ИА REGNUM приглашение Белоруссии на саммит «Восточного партнерства».

По его словам, причины «разворота» Европейского союза по отношению к Белоруссии связаны с позицией Лукашенко по украинским событиям, с воссоединением Крыма с Россией.

«Дело в том, что эта позиция согласуется с позицией Запада во многих аспектах, что Запад, конечно, устраивает. Что касается президента Белоруссии Александра Лукашенко, то он уже несколько лет как не «последний диктатор Европы», критика снята, есть мягкая критика по поводу нарушений прав человека в Белоруссии. Европарламентарии одиночно пытаются критиковать, но не лично Лукашенко, а именно режим в Белоруссии, и говорят, что нарушения есть, они против смертной казни, но, с другой стороны, заканчивают тем, что они видят подвижки и то, что руководство страны пытается как-то улучшить ситуацию с правами человека», — говорит аналитик.

Однако Фадеев не берется предполагать, примет ли белорусский президент приглашение, так как «предсказывать действия таких лидеров и прогнозировать их поведение, поступки — дело неблагодарное». Но исключать того, что Лукашенко поедет в Брюссель, Фадеев не стал.

«На самом деле, поедет он или нет — дела не меняет. Потому что он ездит на другие международные мероприятия. «Восточное партнерство», с точки зрения Минска, не очень важная программа, поскольку она плохо финансируется. Основное, что ждет Минск — большие финансовые вливания, инвестиции в транспортную сферу, социальную, малый и средний бизнес и так далее. А деньги, которые выделяются, с точки зрения Минска, слишком малы, чтобы что-то делать в этом «Восточном партнерстве» на уровне президента. Поэтому возможно, что по этой банальной прагматичной причине Лукашенко не поедет», — говорит эксперт.

Напомним, Белоруссия приглашена на саммит «Восточного партнерства» — проекта Европейского союза, целью которого заявлено укрепление интеграционных связей с бывшими советскими республиками — Украиной, Молдавией, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Белоруссией. Встреча состоится 24 ноября, а решение о том, кто будет представлять на мероприятии официальный Минск, остается за руководством страны. По мнению экспертов, это может быть глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, который уже представлял свою страну на предыдущем саммите, прошедшем в Риге в мае 2015 года.

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