Маргарита Князева, , 18:27 — REGNUM

Что стоит за приглашением ранее невыездного в Европу президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммит «Восточного партнерства», который состоится в Брюсселе 24 ноября? Об этом и о том, как относятся к этому визиту, если он состоится, в Москве, корреспонденту ИА REGNUM рассказал шеф-редактор аналитической редакции агентства Юрий Баранчик.

: Что стоит за приглашением Александра Лукашенко на саммит «Восточное партнерство» в Брюсселе? Какие цели преследуют организаторы мероприятия? Что послужило причиной разворота ЕС в отношении «последнего диктатора» Европы?

На мой взгляд, таким образом Европа пытается похвалить Лукашенко за примерное поведение и показать, что его действия по дистанцированию от России замечены. Напомню, что только за последние несколько месяцев официальный Минск совершил несколько публичных акций, которые идут вразрез со статусом союзника. Во-первых, в июле четверо из шести белорусских делегатов на саммите ПА ОБСЕ в Минске проголосовали за резолюцию, обвиняющую Россию в агрессии против Украины и незаконном присоединении Крыма.

Казалось бы, речь идет только о депутатах, которые как хотели, так и проголосовали. Однако все, кто знаком с системой принятия политических решений в Минске и способах «избрания» белорусских депутатов, прекрасно знают, что белорусские «депутаты» это не более чем назначенные администрацией президента для голосования в парламенте люди. Что говорить о самостоятельности парламента, если он не имеет даже своей собственной бухгалтерии и все командировки парламентарии должны утверждать в администрации? Поэтому эти люди будут вести себя только так, как им скажут в администрации президента.

Во-вторых, Александр Лукашенко не нашел возможности принять участие в военных учениях «Запад-2017» совместно с президентом России Владимиром Путиным. Это тоже знаковое событие — впервые президенты Союзного государства России и Белоруссии не нашли возможности проинспектировать их совместно. Поэтому далеко не случайно, что и на саммите СНГ в Сочи Владимир Путин не смог провести личную встречу только с одним президентом — с Александром Лукашенко.

Поэтому, приглашая Лукашенко на саммит, Европа преследует исключительно свои цели, при этом они разные — одни у Польши и американского крыла Европы, у Германии и Франции — абсолютно другие, а также желает показать Москве, что Лукашенко — ненадежный союзник, который может переметнуться в другой политический лагерь в любой момент. Соответственно, для Москвы приглашением посылается месседж — зачем вам такого «союзника» защищать? Может, договоримся о том, по каким правилам будут проходить следующие президентские выборы в Белоруссии, и выставим на них своих кандидатов, и кто победит — тот пусть и победит?

: На ваш взгляд, поедет ли Александр Лукашенко на данный форум?

Пока об этом рано говорить. До форума еще больше месяца, и за это время могут произойти разные события, например, война США с КНДР или мятеж на Украине, в результате которого Порошенко в лучшем случае просто отстранят от власти, а в худшем — поступят как с Чаушеску, которые могут повлиять не только на итоговую конфигурацию участников саммита «ВП», но даже и на само его проведение — сегодня еще не факт, что он состоится.

Однако если Лукашенко все же поедет на этот форум, то это будет означать две вещи. Во-первых, что Лукашенко уступил Макею функцию стратегического управления внешней политикой республики, и теперь она осуществляется так, как скажет глава белорусского МИД. Во-вторых, это будет означать то, что Лукашенко не понимает истинного смысла того приглашения, которое ему сделано. Поэтому поедет Лукашенко на саммит «ВП» или нет, в любом случае он пошлет Москве знак, который будет услышан.

: Если Лукашенко поедет, то какой знак этим он посылает Москве?

Думаю, первый и единственный знак, который этим будет послан, состоит в том, что Белоруссия достигла таких высот в деле политической независимости и экономической конкурентоспособности, что не нуждается более ни в энергетических дотациях со стороны России, ни в той политической поддержке, благодаря которой Лукашенко и находится у власти с 1994 года. Поэтому Белоруссия может самостоятельно, не прислушиваясь к «имперским рекомендациям» из Москвы, осуществлять свой внешнеполитический и экономический курс.

: Как Москве стоит реагировать на данный политический демарш официального Минска?

Политически реагировать на такое специфическое поведение «союзника» в этом году никак не стоит — Москве надо решать другие, гораздо более значимые и важные для всего мирового сообщества проблемы, чем поведение руководства республики, экономика которой составляет чуть более 2% от российского ВВП. Это и Сирия, и Украина, и северокорейский кризис, создание новой Ливии, выходить на новые рубежи в отношениях с Турцией, Саудовской Аравией, да и в целом разбирать завалы, которые выстраивают в отношениях США, и уже меньше Европа.

А вот над экономическим ответом на этот политический демарш стоит подумать. Если Белоруссия такая сильно политически независимая и экономически самодостаточная, то почему бы российским министрам и чиновникам в этой связи не подумать о собственной экономике и уровне жизни рядовых россиян.

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