Новая стратегия Брюсселя – «задушить» Лукашенко в объятиях

Минск, , 16:40 — REGNUM Приглашение президента Белоруссии в Брюссель для участие в саммите «Восточного партнерства» — действительно своего рода разворот, потому что когда эта инициатива начала действовать, ее организаторы говорили, что не подадут руки Александру Лукашенко, и они нацеливались на работу с оппозицией как с представителями Белоруссии. Так считает эксперт Фонда публичной дипломатии Кирилл Аверьянов-Минский, прокомментировавший ИА REGNUM возможное участие белорусского лидера во встрече участников проекта Европейского союза, нацеленного на развитие интеграционных связей с постсоветскими странами.

По мнению политолога, сейчас стратегия Запада в отношении Белоруссии поменялась:

«Ставка делается на то, чтобы «задушить» Лукашенко в объятиях. То есть переориентировать его на западный вектор. Собственно, сам Лукашенко подает сигналы о том, что он готов в этом поучаствовать — не разместил российскую базу, не признал Крым. Приглашение его на саммит — шаг в этом направлении».

Однако аналитик полагает, что президент Белоруссии на саммит не поедет, во всяком случае, ему это не выгодно. Скорее всего, говорит эксперт, Александр Лукашенко отправит в Брюссель главу внешнеполитического ведомства Владимира Макея, так как понимает, что его личное участие в этом саммите может «нервировать» Москву. Поскольку Россия на сегодня остается главным спонсором режима Лукашенко, а те деньги, которые предлагает Запад, в том числе в рамках восточного партнерства, значительно меньше, президент на этот шаг не пойдет.

«В то же время Макей — достаточно высокий уровень, он представлял страну на предыдущем саммите. Это не будет «плевком» в сторону Запада и не будет восприниматься так, что Лукашенко не пожал протянутую ему руку. Это будет такой ход в русле политики Лукашенко — усидеть на двух стульях.

Если он все-таки поедет, то Москву это разозлит, но мы убедились, что, к сожалению, Российская Федерация не наказывает своих союзников за какие-то не союзнические жесты. Так что Лукашенко это скорее всего сойдет с рук, или во всяком случае не будет стоить дорого. Но, думаю, что он перестрахуется и не поедет», — заключил Кирилл Аверьянов-Минский.

Напомним, Белоруссия приглашена на саммит «Восточного партнерства», которое состоится 24 ноября в Брюсселе. Решение о том, кто представит страну на саммите, остается за официальным Минском, однако в представительстве Евросоюза в Белоруссии подчеркивают, что приглашение адресовано непосредственно президенту страны.

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