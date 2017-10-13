Пятница, 13 Октября 2017 года
17:36:32 МСК

Россия и Китай научились обходиться без доллара: Радио REGNUM

Политика

Запущена система PVP, которая позволяет проводить транзакции в юанях и российских рублях

Россия и Китай научились обходиться без доллара: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 13 октября 2017, 17:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Как США играют против России и кого боится Болгария: Радио REGNUM

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM