Россия и Китай научились обходиться без доллара: Радио REGNUM

Москва, 13 октября 2017, 17:00 — REGNUM
- Наказать, нельзя помиловать: в Литве ищут «российских агентов»;
- Новая метла: экс-президент Румынии участвует в молдавской политике;
- Бездолларовая торговля: Россия и Китай научились обходиться без американской валюты;
- Исключение для ЕС: кому Киев предоставляет привилегии в законе об образовании;
- Просмотр разрешён: «Матильда» появится в крупнейшей киносети России.
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