МИД Украины: В новом законе об образовании сделано исключение для языков ЕС

Бухарест, , 14:57 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в новом законопроекте об образовании сделано исключение для языков Европейского Союза, сообщает 13 октября портал depo.ua.

«Уже на сегодня в законе мы сделали исключение для языков Европейского Союза. Предметы могут также изучаться на языках ЕС. Это четко прописано в образовательном законе», — заявил Климкин на брифинге в Бухаресте.

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По его словам, идея нового законопроекта заключается в том, чтобы создать возможность обучения дополнительного ряда предметов на украинском языке.

«Каким образом это будет осуществляться? Для этого, конечно, нужен механизм имплементации закона», — добавил он.

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, предусматривающий обучение школьников только на украинском языке. По мнению специалистов, принятый закон, в первую очередь, направлен против русского языка.

Кроме того, закон нарушает основополагающие принципы, закрепленные в документах Совета Европы, ОБСЕ и ООН. Против принятого закона, который был назван дискриминационным, выступили Болгария, Венгрия, Румыния и Греция. МИД РФ также подверг закон критике.

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