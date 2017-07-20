Бразилия: Дело экс-президента Лулы надо закончить до 15 августа 2018 года

Бразилиа, , 12:08 — REGNUM Бразильский судья Карлос Томпсон Флореш 19 июля заявил, что «рассмотрение апелляции экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы на недавний приговор может продлиться около 11 месяцев»

Инасиу Лула Да Силва, занимавший высший пост в Бразилии с 1 января 2003 по 1 января 2011, обвинялся в коррупции и 12 июля 2017 года приговорен судьей Серджио Моро к 9,5 года лишения свободы.

Томпсон Флореш отметил, что «судебным инстанциям необходимо поставить точку в этом деле до 15 августа 2018 года — даты, когда заканчивается подача заявок на участие в президентских выборах».

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Как сообщает бразильская O Globo, адвокаты да Силвы Криштиану Занин Мартинш и Валешка Тейшера считают, что их подзащитный был осужден без каких-либо убедительных доказательств виновности, а неопровержимые доказательства невиновности были грубо проигнорированы.

Судья Томпсон Флореш выразил надежду, что «рассмотрение апелляции не вызовет столь же поляризованной реакции народа, какая была в ходе первого процесса».

«Несмотря на то, что заявки на участие в президентских выборах 2018 года еще не подавались, перспективы Лулы на победу в них оцениваются как наиболее высокие. Опросы показывают, что его поддерживает более 30% избирателей, — отмечает венесуэльское издание Ultimas noticias.

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