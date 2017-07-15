Экс-президент Бразилии считает свой приговор политическим заказом

Бразилиа, , 18:37 — REGNUM «Если кто-то думает, что Лула спекся, он сильно ошибается, — приводит издание слова бывшего главы латиноамериканской республики. — Поставить крест на мне, как на политике, поставить точку в моей карьере может только бразильский народ, а не мои конкуренты или пресса. Приговор — это не более чем новый вызов, который мне бросила судьба».

Издание отмечает, что «девять лет тюрьмы, если приговор останется неизменным, автоматически означают отлучение Лулы от политики на 19 лет — по бразильским законам после отбытия наказания он не будет допущен к деятельности в политической сфере еще 10 лет. Но в свои 71 Да Силва обещает биться за справедливость с энергией 30-летнего, которую он в себе чувствует и пойдет до конца».

«Лула уверен, что его приговор — политический заказ, и те, кто его формировал, позаботился о выстраивании линии из нужных людей для исполнения: судьи, прокуроры, СМИ…, — пишет испанское издание. — Выступая на митинге перед людьми, кричавшими «Бразилия, срочно Лулу в президенты!» Да Силва выглядел действительно бодрячком, которого не способны поколебать никакие жизненные передряги. Он даже продемонстрировал легкое пренебрежение к судейскому решению, заявив, что не изучал его внимательно, потому что были дела поважнее, а конкретно — футбольный матч между клубами «Палмейрас» и «Коринтианс». Лула был в превосходном настроении, не забыв даже сделать саркастический речевой реверанс в сторону судьи Моро (автор приговора — прим. ИА REGNUM), за разрешение баллотироваться в президенты в 2036 году».

СМИ подчеркиваете, что у Партии Труда, в которой состоит Лула Да Силва нет другого кандидата, нет плана В, никто и в мыслях не держал, выдвинуть кандидатом другого человека. Значит и играть они продолжат по плану А, как минимум, затягивая рассмотрение апелляции, что позволит экс-президенту стать претендентом на высший постна выборах 2018».

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