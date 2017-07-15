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Экс-президент Бразилии считает свой приговор политическим заказом

Политика

Инасиу Лула Да Силва, выражаясь боксерской терминологией, не бросил полотенце на ринг, получив 9,5 лет тюрьмы, сообщает испанская El Mundo

Бразилиа, 15 июля 2017, 18:37 — REGNUM  «Если кто-то думает, что Лула спекся, он сильно ошибается, — приводит издание слова бывшего главы латиноамериканской республики. — Поставить крест на мне, как на политике, поставить точку в моей карьере может только бразильский народ, а не мои конкуренты или пресса. Приговор — это не более чем новый вызов, который мне бросила судьба».

Издание отмечает, что «девять лет тюрьмы, если приговор останется неизменным, автоматически означают отлучение Лулы от политики на 19 лет — по бразильским законам после отбытия наказания он не будет допущен к деятельности в политической сфере еще 10 лет. Но в свои 71 Да Силва обещает биться за справедливость с энергией 30-летнего, которую он в себе чувствует и пойдет до конца».

«Лула уверен, что его приговор — политический заказ, и те, кто его формировал, позаботился о выстраивании линии из нужных людей для исполнения: судьи, прокуроры, СМИ…, — пишет испанское издание. — Выступая на митинге перед людьми, кричавшими «Бразилия, срочно Лулу в президенты!» Да Силва выглядел действительно бодрячком, которого не способны поколебать никакие жизненные передряги. Он даже продемонстрировал легкое пренебрежение к судейскому решению, заявив, что не изучал его внимательно, потому что были дела поважнее, а конкретно — футбольный матч между клубами «Палмейрас» и «Коринтианс». Лула был в превосходном настроении, не забыв даже сделать саркастический речевой реверанс в сторону судьи Моро (автор приговора — прим. ИА REGNUM), за разрешение баллотироваться в президенты в 2036 году».

СМИ подчеркиваете, что у Партии Труда, в которой состоит Лула Да Силва нет другого кандидата, нет плана В, никто и в мыслях не держал, выдвинуть кандидатом другого человека. Значит и играть они продолжат по плану А, как минимум, затягивая рассмотрение апелляции, что позволит экс-президенту стать претендентом на высший постна выборах 2018».

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