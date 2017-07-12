Суд приговорил экс-президента Бразилии Лулу да Силву к 9,5 годам тюрьмы

Бразилиа, , 20:52 — REGNUM Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приговорён к 9,5 годам лишения свободы по обвинению в коррупции и отмыванию денег. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает телеканал Globo.

Напомним, в сентябре 2016 года прокуратура предъявила обвинения да Силве в том, что он стоял во главе коррупционной схемы в государственной нефтяной компании Petrobras.

По версии следствия, потери от коррупции в Petrobras составили 42 млрд бразильских реалов ($12,6 млрд). Да Силва якобы получил 3,4 млн реалов ($1 млн) завуалированных взяток.

Данный приговор суда не означает, что Лула да Силва будет заключен под стражу в ближайшее время. Согласно бразильским законам, подсудимый в случае подачи апелляции может оставаться на свободе, пока обвинительный приговор не будет подтвержден судом второй инстанции.

Сейчас речь идёт только о суде первой инстанции. Апелляция может рассматриваться несколько месяцев.

Стоит отметить, что да Силва является фигурантом ещё четырёх уголовных дел о коррупции. Если да Силва будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из этих процессов, он не сможет выдвигать свою кандидатуру на выборные должности.

Сам бывший президент все обвинения отвергает и называет их «политическим преследованием». Да Силва также заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Бразилии на выборах 2018 года, если, конечно, судебные процессы не помешают ему это сделать.

Примечательно, что по данным социологического опроса, проведённого в конце апреля 2017 года центром Datafolha, за да Силву готовы отдать свои голоса 29−31% избирателей — больше, чем за любого другого политика.