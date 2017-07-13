«У Лулы равные шансы — исчезнуть из политики или избраться президентом»

Мадрид, , 19:24 — REGNUM «Приговор, прозвучавший вчера [12 июля экс-президент Бразилии Лула да Силва получил 9,5 лет лишения свободы — прим. ИА REGNUM ] дестабилизирует политическую ситуацию, на фоне которой должны будут в будущем году состояться президентские выборы, — считает аналитик испанской газеты El País Том Авенданьо. — Лула был до настоящего времени и продолжает оставаться после оглашения приговора самым популярным политическим деятелем страны и фаворитом гонки, в которой в качестве приза на кону — кресло главы государства. Жесткое решение судьи только всколыхнуло и ужесточило противостояние сторонников и противников да Силвы, сделало его более заметным, бросающимся в глаза. Город Лулы — Сан-Паулу — разделился на два лагеря: за и против Лулы. То же самое произошло и со страной в целом».

Улицы городов Республики наполнились плакатами, призывающими экс-президента бороться до последнего: «Лула, держись, сопротивляйся!» и выражающими злорадное потирание рук противников «Лула — вор! Пришел час расплаты!»

В Бразилии проходят манифестации из-за приговора бывшему президенту

«Вероятность исчезновения Лулы с политической карты Бразилии сегодня столь же высока, как и вероятность его возвращения триумфатором, — делает парадоксальный вывод аналитик. — Стоит экс-президенту добиться отмены приговора (кто-то сомневается, что апелляция будет подана?), как его шансы на победу в 2018 году, и без того высокие, еще возрастут. Но стоит проиграть хоть одно из четырех других ведущихся против него дел — и про Лулу можно будет вообще забыть. В таком случае фаворитом президентской гонки становится бывший военный Жаир Болсонаро, прозванный «бразильским Трампом» за его шовинистические, сексистские и авторитарные высказывания, обеспечившие ему взлет популярности в социальных сетях».

Однако списывать со счетов Лулу да Силву преждевременно, уверен автор, напоминающий, что «статистика утверждения приговоров, оглашенных судьей Моро [именно он и приговорил Лулу — прим. ИА REGNUM ] выглядит достаточно бледно — из 48 отменена была ровно половина».

«Да Силве даже необязательно, чтобы отмена состоялась прямо сейчас, завтра или через год. Судебная практика показывает, что рассмотрение апелляции может тянуться до двух лет. Стать кандидатом и избираться в такой ситуации закон разрешает. Этого времени более чем достаточно для того, чтобы Лула вновь выиграл президентские выборы», — подводит итог Том Авенданьо.