Венесуэльская оппозиция: «Данные о явке на голосование кем-то занижены»

Мадрид, , 14:33 — REGNUM «Венесуэла вчера оделась в наряды демократии и достоинства, — высокопарно описывает событие корреспондент испанской La Razón Габриэла Перейра. — Лишенный поддержки армии, властей, Национального Избирательного Совета, народ в большинстве своем проголосовал против созыва Конституционной Ассамблеи. 98,4% принявших участие в голосовании (6 387 854 человека) сказали решительное «нет» переписыванию Конституции Николасом Мадуро».

Согласно данным организаторов («Круглый стол демократического единства»), в «консультации» приняли участие 7 186 170 венесуэльцев. 98,5% голосовавших выразили мнение, что армия страны должна подчиняться командам, поступающим из парламента (Национальная Ассамблея, контролируемая оппозицией), а не президенту страны, который, по Конституции, является главнокомандующим Вооруженными Силами государства. 98,3% участников высказались в пользу «обновления властных структур путем проведения новых выборов».

«Круглый стол», как сообщает журналистка, вообще считает, что «данные явки занижены», но не указывает, кем именно. Согласно венесуэльскому изданию Ultimas noticias, занимающему проправительственную позицию, «оппозиционеры подсчитывали свою явку и бюллетени «за» и «против» самостоятельно, без привлечения лиц из официальных госструктур». Всего правом голоса в стране обладают более 19 миллионов ее граждан, таким образом, показатель явки не добрался и до 40%.

Кроме того, отмечает венесуэльская газета, «в этот же самый день проводилась генеральная репетиция предстоящего 30 июля голосования по выборам в Конституционную Ассамблею (КА). Это была проверка работы избирательных участков, которая должна была показать «узкие места» в организации голосования с тем, чтобы устранить возможные проблемы».

Ultimas noticias публикует также сообщение о том, что глава Избиркома Тибисау Лусена уже обратилась в Верховный Суд с жалобой на действия организаторов «всенародной консультации», которые, «будучи недовольными низкой активностью граждан, фотографировали очереди из людей, принимавших участие в генеральной репетиции процесса выборов 30 июля и затем публиковали эти снимки, выдавая их за фото, сделанные на участках оппозиционного мероприятия».

С аналогичным заявление выступила кандидат в КА, до недавнего времени занимавшая пост министра иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес. Она опубликовала в своем твиттере фотографию из испанской El País, где, по ее словам, «ожидающие открытия участков генеральной репетиции голосования по выборам в Конституционную Ассамблею выданы испанским СМИ за оппозиционеров, пришедших на «консультацию».

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