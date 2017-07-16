Боливия:«Гарантий, что один и тот же избиратель не проголосует дважды, нет»

Ла-Пас, , 21:17 — REGNUM

В утренней воскресной записи в своем твиттере Моралес написал, что не приветствует «приезд пяти бывших президентов латиноамериканских стран на организованную оппозицией акцию» и его «не вдохновляет деятельность Луиса Альмагро на посту ОАГ (Организация Американских Государств — прим. ИА REGNUM ), который, приняв командование этим региональным форумом, занялся давлением на Венесуэлу, выступая фактически агентом влияния», отмечает венесуэльское издание Ultimas noticias.

«Глава Боливии напомнил также шефу ОАГ, что «квалифицировать форму правления в Венесуэле как диктатуру — цинизм. Правительство Боливарианской Республики избрано народом демократическим путем», — подчеркивает газета. — Желание узаконить противоправную организацию оппозицией «всенародной консультации» — это значит оскорбить Конституцию страны и поддержать путчистов».

«Экс-президенты пяти стран, приехавшие в Венесуэлу в качестве якобы наблюдателей, не могут быть допущены к исполнению своих функций, кроме как с разрешения руководства республики, что отражено в ее законодательстве. Результаты воскресного голосования, какими бы они ни были, есть основания поставить поод сомнения, ибо никаких гарантий того, что один избиратель не проголосует дважды или трижды на разных избирательных участках, инициатор консультации — блок «Круглый стол демократического единства» не предоставил», — заключил боливийский президент.

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