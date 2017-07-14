Евродепутаты раскритиковали выборы в Конституционную Ассамблею Венесуэлы

Мадрид, , 15:49 — REGNUM «Депутат парламента Евросоюза от Испании, сопредседатель Парламентской Евролатиноамериканской Ассамблеи Рамон Хауреги и председатель делегации Европарламента, уполномоченной вести переговоры с МЕРКОСУР (общий рынок пяти южноамериканских государств) Франсиско Ассис раскритиковали предстоящие выборы в Конституционную Ассамблею Венесуэлы и упреждающе заявили, что их результаты Европейским Сообществом признаны не будут», — сообщает испанская АВС. По мнению названных лиц, «Учредительное Собрание, созываемое Николасом Мадуро, не уважает демократические принципы и не принесет разрешения кризиса, свирепствующего в стране. Наоборот, только усилит противостояние и разделение общества».

Издание подчеркивает, что «Евросоюз и различные посреднические организации приложат максимум усилий с целью достижения национального согласия в Венесуэле, где правительство фактически устроило автогоспереворот».

При этом испанская газета ни словом не обмолвилась, обращалось ли нынешнее правительство Боливарианской Республики и её законно избранный президент Николас Мадуро за помощью к «международным посредническим организациям», которые ежедневно говорят о необходимости смещения лидера Венесуэлы с занимаемого поста и поддерживают раскольническую деятельность парламента страны, контролируемого оппозицией.

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СМИ напоминает, что «Европарламент в период с 2014 года по настоящее время уже четырежды принимал резолюции, осуждающие «неуважение к верховенству закона в Венесуэле» и «выражавшие беспокойство нарушениями прав человека в республике». Кроме того, европейские деятели высказывались и в поддержку позиции Генерального прокурора Венесуэлы Луисы Ортеги Диас, перешедшей из президентского лагеря на сторону оппозиции. Евродепутаты указывают, что открытие Верховным Судом уголовного дела против действующего генпрокурора демонстрирует неуважение правящей верхушки к закону».

Не забыли депутаты евросоюзного парламента заклеймить позором «беспрецедентную атаку здания Национальной Ассамблеи, осуществленную проправительственными вооруженными группами», однако при этом ни словом не обмолвились о нападении оппозиционно настроенных военных на здания Министерства внутренних дел и Верховного Суда, осуществленного с помощью вертолета и с применением стрелкового оружия и гранат.

Эксперты полагают, что выступления политиков Европы должны помочь оппозиции провести свой, не имеющий законного статуса, плебисцит, назначенный на 16 июля, ставящий задачей воспрепятствовать выборам 30 июля.

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