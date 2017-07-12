«Смерть тирана является единственной возможностью выживания Венесуэлы»

Каракас, , 13:42 — REGNUM «Смерть Николаса Мадуро обеспечит жизнь республике Венесуэла», — написал в своей колонке в колумбийской газете El Heraldo публицист Абелардо Де Ла Эсприэлья, после чего ему пришлось прекратить сотрудничество с изданием.

Свой взгляд на перспективы развития ситуации в Венесуэле, где уже более 100 дней продолжаются уличные столкновения сторонников правительства и оппозиции, Абелардо изложил под еще более броской тирадой в виде заголовка — «Смерть тирану», недвусмысленно сориентировав читателя, в чем состоит главная проблема Боливарианской республики. Правительство Венесуэлы колумнист считает «группой лиц, обслуживающих интересы антинародной наркодиктатуры Николаса Мадуро».

Даже сверхтолерантная в отношении оскорблений, направленных в адрес президента соседней страны, колумбийская общественность была, по словам испанского издания La Razón, шокирована «призывами к насильственной смерти тирана», которого автор записал в союзники к боевикам FARC [оппозиционная повстанческая организация в Колумбии, недавно сложившая оружие после 53-летней вооруженной борьбы против правительства своей страны, — прим. ИА REGNUM ]. Кроме того, Абелардо мимоходом лягнул колумбийское руководство за «ничегонеделание» вместо оказания помощи братскому народу Венесуэлы.

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«Венесуэльцы и международное сообщество должны понять, что смерть Николаса Мадуро обеспечит выживание Республике. Не надо считать эту смерть убийством в привычном понимании данного термина — в нашем случае смерть тирана является необходимым патриотическим актом, который конституционен и с моральной точки зрения является действием, не заслуживающим упрека».

Как сообщает колумбийская пресса, директор El Heraldo Маркос Шварц «побеседовал с Де Ла Эсприэльей, поставил того в известность, что «мнение автора в данном случае не согласуется с мнением газеты» и лучшим выходом из создавшейся ситуации будет прекращение сотрудничества.

На что автор, юрист по образованию и владелец адвокатской конторы, заявил, что «от сотрудничества откажется, но от своих взглядов — никогда». О чем написал в своем твиттере, добавив: «Я — не преступник».