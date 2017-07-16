«Инициативу оппозиции президент Венесуэлы использует себе во благо»

Каракас, , 15:00 — REGNUM

Положение у «всенародного волеизъявления» 16 июля с точки зрения законодательства, двойственное: с одной стороны оно не легитимизировано правительством и потому не имеет права называться референдумом, а значит, и претендовать на то, что отмеченная в бюллетенях воля народа приведет к какому-то переустройству страны. С другой стороны закрыть возникшие вопреки воле правительства избирательные участки с применением силы (а по-другому не получится) было бы актом самоубийства со стороны исполнительной власти, лучше уж воспользоваться результатами «чужого» плебисцита, чтобы сделать выводы и не опозориться в выборах в Конституционную Ассамблею, назначенных президентом 30 июля. К такому выводу приходят аналитики испанских газет.

Поскольку сегодняшнее мероприятие в Венесуэле нелегитимно и потому юридически определяется не как референдум, а как консультация, то, как говорится, нет худа без добра — публикация материалов, касающихся голосования в день его проведения сегодня не считается нарушением правил, чем пользуется испанская El Mundo, рассказывающая, за что именно будут голосовать венесуэльцы и анонсируя сокрушительную победу народа над режимом, обещая 11 миллионов голосов, поданных против выборов в КА (из 19 миллионов возможных).

Три вопроса, на которые отвечают сегодня венесуэльцы:

1. Считать ли законным проведение выборов в Конституционную Ассамблею, назначенные президентом Мадуро без получения народного одобрения?

2. Должны ли вооруженные силы страны и государственные служащие охранять Конституцию 1999 года и поддерживать в соответствии с ней Национальную Ассамблею?

3. Следует ли совершить ротацию в государственных органах путем проведения всеобщих прозрачных выборов и формированием правительства национального единства для восстановления конституционного порядка?

Ответы на вопросы подскажут президенту Мадуро и его правительству, как себя вести 30 июля в день выборов депутатов Конституционной Ассамблеи (Учредительного собрания), которая должна будет (в случае созыва) разработать новую Конституцию страны.

«Формой, в которой составлены вопросы консультации, оппозиция стремится показать миру, что Мадуро и его сторонники созыва Учредительного собрания находятся в меньшинстве», — резюмирует El Mundo.

Венсуэльское проправительственное издание Ultimas noticias занимает позицию наблюдателя, отмечая, что «консультация, проводимая 16 июля — эксперимент, который принесет предварительные данные относительно мнения части электората» и называя проводящееся голосование «внутренним опросом оппозиции», в котором сторонники правительства и президента участия принимать не будут. Глава государства Николас Мадуро, по свидетельству издания, призвал к сохранению спокойствия и выразил надежду, что «все пройдет без провокаций и инцидентов».

Ранее в этом сюжете:

«Мадуро сеет хаос, чтобы воспрепятствовать референдуму«

Евродепутаты раскритиковали выборы в Конституционную Ассамблею Венесуэлы