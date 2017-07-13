Белый дом: Проект санкций против РФ создаёт риски для внешней политики США

Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Законопроект о новых санкциях Вашингтона в отношении России и Ирана представляет риски для реализации внешней политики США. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передаёт телеканал RT.

«В нынешнем состоянии законопроект представляет ряд угроз для возможности правительства США осуществлять внешнюю политику», — сказала Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года сенат США одобрил законопроект о введении новых санкций против России и Ирана. Санкции предполагается ввести в отношении российских банков и компаний нефтегазового сектора. Отдельно в документе проговаривается противодействие строительству газопровода «Северный поток-2».

В частности, документ предусматривает уменьшение срока рыночного финансирования до 14 дней для российских банков, против которых введены санкции, и до 30 дней — для предприятий нефтегазового сектора из санкционного.

Кроме этого, предусмотрена возможность введения ограничений против лиц и компаний, которые хотят вложить более $5 млн за год или $1 млн единовременно на строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

Претензии Белого дома к законопроекту связаны с пунктом, который даёт Конгрессу США значительные полномочия в определении санкционной политики, в остальном администрация президента Дональда Трампаподдерживает документ.

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