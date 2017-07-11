«Новые санкции против РФ навредят американским энергетическим компаниям»

Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Законопроект новых антироссийских санкций, который находится сейчас на рассмотрении в Конгрессе США, может нанести существенный ущерб и самим американским компаниям, занятым в нефтегазовом секторе. Более того, как говорится в статье The Wall Street Journal (WSJ), эти ограничительные меры помогут конкурентам США из России и Китая.

Отмечается, что американским компаниям и так запрещается вкладывать средства, а также оказывать консультационные услуги во время реализации нефтегазовых проектов в России. Законопроект ужесточения антироссийских санкций предполагает, что американские компании не смогут принимать участие в проектах, в которых задействованы российские компании, находящиеся под санкциями.

«На практике это способно отрезать компании США от крупнейших проектов освоения глубоководных месторождений и таким образом сыграть на руку России и Китаю», — подчеркивает WSJ.

В качестве примера издание приводит абстрактное месторождение. Оно разделено на блоки, которые предоставлены в разработку разным компаниям. Далее власти потребуют от участников создать общую инфраструктуру, чтобы освоение запасов сырья проходило более оптимально. Таким образом, если в этом проекте появляются российские фирмы, находящиеся под санкциями, то американские компании автоматически не смогут принимать участие в этом проекте. Причем, как полагает автор статьи, такую ситуацию российские предприятия могут использовать в своих целях. Например, будут направлять заявки на право участия в освоении любого месторождения, в этом случае американцам придется выходить из проекта. В результате европейские и китайские соперники США получают серьезное преимущество. Кроме того, американские компании могут остаться без права осваивать нефтегазовые месторождения на $100 млрд в течение десяти лет, считает вице-президент Национального совета внешней торговли в Нью-Йорке Ричард Савайи.

Напомним, что в июне Сенат США большинством голосов одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Согласно нему, предполагается уменьшить срок рыночного финансирования до 14 дней российских банков, против которых введены санкции, для таких компаний нефтегазового сектора сроком до 30 дней. В документе также прописана возможность введения ограничений против лиц и компаний, которые хотят вложить более $5 млн за год или $1 млн единовременно на строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

Некоторые страны ЕС уже выступили против подобных мер. Это, например, канцлер Австрии, и министр иностранных дел Германии. Также канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает использование такого политического инструмента как санкции в отношении экономических проектов, к тому же в которых участвуют и европейские компании, нецелесообразным. Генеральный директор юридической компании Ренессанс-LEX Андрей Колесник ранее говорил, что Евросоюз не станет поддерживать санкции США в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток-2». Как считает ряд европейских экспертов, Вашингтон примет законопроект о новых антироссийских санкциях и попытается склонить ЕС поддержать его, но некоторые европейские страны предпримут попытку убедить США не принимать этот закон, поскольку он серьезно ударит по интересам самих европейцев.

В то же время в интервью ИА REGNUM директор Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Дмитрий Егорченков отмечал, что ЕС, нуждающийся в энергетическом обеспечении, хотел бы, чтобы его совместным с Россией проектам никто не мешал. Но оказать существенного влияния на позицию США европейские политики не могут, поскольку несамостоятельны.

Сейчас законопроект об ужесточении антироссийских санкций находится на рассмотрении в Конгрессе США. В случае, если законопроект все же будет принят Палатой представителей, после чего подписан президентом, именно эти санкции можно будет снять только посредством принятия другого закона. Причем администрация США по своей воле этого сделать не сможет.

Как сообщало сегодня, 11 июля, ИА REGNUM, администрация США поддерживает законопроект новых санкций против России и Ирана. Директор по законодательным вопросам при Белом доме Марк Шорт отметил, что Белый дом выступает против пункта, который предоставляет Конгрессу США много полномочий в определении санкционной политики.

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