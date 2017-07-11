Администрация Трампа поддержала санкции против РФ и Ирана

Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Администрация США поддерживает законопроект о новых санкциях против Российской Федерации и Ирана, который рассматривается в Конгрессе США. Об этом сообщил директор по законодательным вопросам при Белом доме Марк Шорт, слова которого обнародованы на официальном сайте ведомства.

«Администрация поддерживает санкции, содержащиеся в законопроекте по России и Ирану», — заявил он.

При этом Шорт добавил, что Белый дом выступает против пункта в законе, который дает Конгрессу США значительные полномочия в определении «санкционной политики».

«Законопроект устанавливает необычный прецедент, когда полномочия в сфере внешней политики делегируются 535 членам Конгресса США, при этом в нем нет исключений, связанных с национальной безопасностью, которые в прошлом всегда присутствовали в санкционных законопроектах», — отметил директор по законодательным вопросам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 г. сенат США одобрил законопроект с новыми санкциями в отношении России и Ирана. Согласно документу, санкции будут введены в отношении российских банков и компаний нефтегазового сектора.

Отдельно в документе проговаривается противодействие строительству газопровода «Северный поток-2».

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