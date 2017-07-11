Новые санкции США могут обернуться выгодой для РФ и Китая – СМИ

Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Законопроект об ужесточении Вашингтоном антироссийских санкций может быть использован Москвой в свою пользу, пишет The Wall Street Journal.

Отметим, что речь идет о правках, которые сейчас находятся на рассмотрении в американском конгрессе. В них есть пункт, по которому нефтегазовые компании США могут потерять прибыль в размере ста миллиардов рублей.

Так, согласно законопроекту, список ограничений на российско-американское взаимодействие компаний в сфере энергетики, расширяется. В итоге американские предприятия не смогут инвестировать средства в нефтегазовый сектор российской экономики, не смогут получать доходы от консультационных услуг.

По данным издания, если этот законопроект будет принят, ограничения коснутся любых проектов, в которых фигурируют российские компании — объекты санкций.

В итоге это лишит американские компании возможности реализовывать крупнейшие проекты освоения глубоководных месторождений. Как отмечает издание, это будет выгодно России и Китаю.

Отмечается, что это «спешно разработанное» положение законопроекта, способное навредить американской стороне, может исправить нижняя палата парламента.

Напомним, законопроект об ужесточении антироссийских санкций был одобрен американским Сенатом в июне 2017 года.

Согласно поправкам, до 14 дней будет уменьшен срок рыночного финансирования российских банков, подпавших под санкции. Также срок финансирования будет уменьшен до 30 дней для предприятий нефтегазового сектора, оказавшихся в санкционном списке.

Кроме того предполагается ввести ограничения против лиц и организаций, намеревающихся вложить более пяти миллионов долларов за год или одного миллиона долларов единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

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