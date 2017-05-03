Радио REGNUM: второй выпуск за 3 мая
Радио REGNUM
Москва, 3 мая 2017, 18:18 — REGNUM
- Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России;
- В ГД выступили против запрета безработным на выезд за границу;
- Съезд народов Татарии просит сохранить должность президента;
- Владимир Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире;
- Парламент Петербурга вновь отказался обсуждать референдум по Исаакию.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/294
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
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Радио REGNUM
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