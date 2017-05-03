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«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире

Культура

Новости о поступках нового директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника все-таки дошли до президента России

Успенский собор во Владимире, входящий в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Успенский собор во Владимире, входящий в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО

Суздаль, Владимирская область, 3 мая 2017, 11:53 — REGNUM  Почетный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Герой Труда РФ Алиса Аксёнова лично попросила Владимира Путина разобраться в ситуации, сложившейся вокруг деятельности нового директора музея Игоря Конышева. Как сообщила Алиса Аксёнова корреспонденту ИА REGNUM, короткий разговор произошел 28 апреля на ежегодном вручении медали «Герой Труда Российской Федерации».

«После торжественного награждения я подошла к Владимиру Владимировичу, поблагодарив его за то, что сделано для Суздаля, за подписание указа о праздновании 1000-летия. А после сказала, что сейчас здесь накопились проблемы и все очень грустно. У него появилось недоумение на лице. А я продолжила: «Виноват в этом министр». На это Владимир Владимирович ответил: «Министра поправим», — рассказала Алиса Аксёнова.

При этом Алиса Аксёнова также отметила, что преобразования в музее-заповеднике продолжаются. В частности речь идет об изменении устава учреждения. Кроме того, появилась информация о планах нового руководства по разбору оранжереи на третьем этаже в «Палатах».

Кроме того, Алиса Аксёнова планирует выступить на съезде музейных работников. Возможно, мнение профессионального сообщества сыграет роль в разрешении ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что владимирские общественники выступили против тех нововведений, которые делает назначенный летом 2016 года по приказу министра культуры РФ Владимира Мединского директор. В частности речь идет о многомиллионных закупках, изменении логотипа, покупке праздников, которые ранее делались силами музейных работников, у московских компаний. Кроме того, из учреждения культуры были уволены лучшие работники, а штат заместителей директора вырос с трех человек до восьми. Причем личности заместителей зачастую вызывают сомнения.

Также немало вопросов вызвала и биография нового директора. Окончивший МСХА им. К. А. Тимирязева и работавший в «Росатоме» начальником управления по работе с регионами Игорь Конышев пришел в музейную сферу только в 2012 году и сразу возглавил музей-заповедник «Горки Ленинские». Через четыре года — новое назначение, уже во Владимирскую область.

Напомним, что сейчас в структуру Владимиро-Суздальского музея-заповедника входят памятники, расположенные во Владимире, Суздале, Боголюбово, Гусь-Хрустальном, Кидекше и Муромцеве. Всего 56 памятников, по преимуществу — древнерусские, относящиеся к XII — началу XVIII века. Некоторые памятники находятся под охраной ЮНЕСКО. Это, к примеру, Золотые ворота и Успенский собор, расположенные во Владимире, Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале, храм Покрова на Нерли в Боголюбово и другие.

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Развитие музеев
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