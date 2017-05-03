Среда, 3 Мая 2017 года
13:05:59 МСК

Чем люди виноваты? — в ГД против запрета безработным на выезд за границу

Экономика

В Совфеде ищут способы заставить неработающих, но получающих доходы граждан, легализоваться

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937
Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Москва, 3 мая 2017, 12:04 — REGNUM  В Госдуме выступили против запрета неработающим гражданам на выезд за границу, передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая.

В Совфеде идет работа над законодательством, направленным на вывод из тени нелегализовавшихся самозанятых граждан. Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский не исключает, что получающим доход, но не платящим налоги гражданам, может быть запрещен выезд за границу.

«Возможно будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут», — сказал сенатор «Российской газете», отметив, что таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) раскритиковал такую инициативу.

«Категорически против!!! Растет уровень безработицы, закрываются предприятия, работодатели понуждают к неофициальному трудоустройству… В чем граждане виноваты?!» — написал Нилов в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Совфеде идет работа над выводом самозанятых из тени. Так, в Совфеде предлагали ввести так называемый «налог на тунеядство» — плату за пользование социальной инфраструктурой, в частности, ОМС.

Для того, чтобы легализоваться самозанятым следует приобрести патент, его цена в среднем в зависимости от региона составляет около 20 тыс. рублей в год.

Читайте развитие сюжета: Самозанятых предлагают приравнять к преступникам – депутат Госдумы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы самозанятых
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
В столице угрожают распустить действующее правительство
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
СамараРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
03.05.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Иран выступил за право народа
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Драка игроков «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России — видео
СочиКраснодарский крайРоссия Футбол Спорт
NB!
03.05.17
Губернатор Сергей Левченко: Моя партийность не мешает работать с Москвой
ИркутскРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
03.05.17
В борьбе против угольных портов СВП Ванино утонул в мусорных свалках
ВаниноХабаровский крайРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
03.05.17
Китай в борьбе за моря и океаны
ДаляньКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Ангела Меркель: Владимир Путин — конструктивный партнер
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Памятный способ, или Как Калининград пытаются сделать немецким
КалининградРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное