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Парламент Петербурга вновь отказался обсуждать референдум по Исаакию

Политика

Заксобрание будет готово внести проект в повестку дня не раньше 17 мая

Исаакиевский собор в привычном освещении
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Исаакиевский собор в привычном освещении

Санкт-Петербург, 3 мая 2017, 10:41 — REGNUM  Петербургский парламент голосами «Единой России» и ЛДПР вновь заблокировал обсуждение референдума о судьбе Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса-на-Крови. Как передает корреспондент ИА REGNUM, лишь 11 депутатов Законодательного собрания проголосовали за внесение вопроса о референдуме в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания. С голоса его пытался внести «яблочник» Борис Вишневский.

Это уже вторая попытка внести вопрос в повестку дня, в прошлый раз парламентское большинство также его заблокировало. По словам депутата Максима Резника («Партия роста»), единороссы «дали слово», что позволят обсудить референдум на заседании 17 мая после того, как документ «вылежится» в комитете ЗакСа по законодательству в течение 20 дней.

Тем не менее, Заксобрание вряд ли признает референдум законным, так как юридическое управление ЗакСа уже подготовило отрицательное заключение, в котором говорится, что власти Петербурга не уполномочены решать судьбу соборов, которые РПЦ может потребовать себе отдать по закону о церковной реституции.

Напомним, инициаторы референдума намерены спросить у петербуржцев, согласны ли они, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний. По последним данным соцопросов, большинство петербуржцев поддерживают идею общегородского референдума.

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Еще 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ уже «решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору может быть решен 17 мая

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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