Власти Финляндии не видят в РФ угрозу, но усиливают оборону

С 2021 года планируется увеличить оборонные расходы на 150 млн евро в год

Хельсинки, , 11:12 — REGNUM Финляндия планирует усилить международное сотрудничество в оборонной сфере. Хельсинки расширит связи с Европейским союзом, НАТО, США и Швецией. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё, представляя доклад правительства по оборонной политике, сообщает финский национальный вещатель Yle.

Как подчеркнул Ниинистё, для сотрудничества со Швецией «предварительно не ставится никаких ограничений». В финском правительстве также заявляют о том, что РФ не представляет непосредственную угрозу для Финляндии, а российское руководство не подает никаких признаков, свидетельствующих о желании вмешиваться в дела соседней страны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля правительство Финляндии опубликовало доклад об оборонной политике. В связи с ростом напряжённости в регионе Балтийского моря финские власти планируют повысить готовность Оборонительных сил страны. В частности, численность финских войск будет увеличена на 20% или на 50 тыс. человек. Кроме того, с 2021 года ежегодные расходы на оборону возрастут на 150 млн евро.

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