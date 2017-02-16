Финляндия планирует увеличить численность войск и военные расходы

Численность войск будет увеличена примерно на 50 тыс. солдат

Хельсинки, , 20:04 — REGNUM Правительство Финляндии планирует увеличить численность военнослужащих примерно на 20% и нарастить расходы на оборону из-за возросшей напряженности в районе Балтийского моря, сообщает 16 февраля Reuters.

Численность финских войск будет увеличена примерно на 50 тыс. солдат. Начиная с 2021 года, ежегодные расходы на оборону возрастут на $158 млн. В следующем году военное ведомство Финляндии получит дополнительно $58 млн, которые будут направлены на повышение боевой готовности войск.

Напомним, эти меры являются частью правительственного доклада по оборонной политике, который будет представлен на рассмотрение парламента Финляндии в следующем месяце.

В настоящее время военный бюджет страны составляет около $3 млрд, 1,4% ВВП.

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