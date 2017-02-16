Жители Финляндии стали меньше бояться «российской угрозы»

В 2014 году угрозу в политике России видели больше половины финнов

Хельсинки, , 10:43 — REGNUM Число финнов, считающих развитие России угрозой, снизилось с 56% в 2014 году до 47% в 2017. Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle со ссылкой на опрос компании Taloustutkimus.

Отмечается, что в 2015 году Россию как угрозу охарактеризовал 51% респондентов.

В опросе, который проводился в период с 6 по 9 февраля 2017 года, приняли участие более тысячи финнов.

Президент Финляндии Саули Ниинистё, комментируя результаты опроса, отметил, что «аннексия Крыма Россией в 2014 году и действия Москвы на востоке Украины привели к резкому росту числа финских граждан, которые стали считать РФ грозой». «Кризис продолжается, но он превращается в замороженный конфликт. Поэтому понятно, что количество людей, считающих Россию угрозой, несколько снизилось», — заявил Ниинистё.

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