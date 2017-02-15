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Скандинавское НАТО: Финляндия и Швеция хотят вместе обороняться

Политика
Хельсинки подумывает о расширении сотрудничества со Стокгольмом в вопросах безопасности и обороны
Иллюстрация: (сс) Eintracht4ever

Хельсинки, 15 февраля 2017, 14:32 — REGNUM  Финляндия не исключает возможности приобретения вооружения совместно со Швецией и Европейским союзом. Об этом заявил премьер-министр страны Юха Сипиля, сообщает финский национальный вещатель Yle сегодня, 15 февраля.

Речь, в частности, идёт о совместной закупке дронов, уточняет издание. Сипиля также заявил о том, что Финляндия могла бы плотнее сотрудничать со Швецией и ЕС в проведении военных учений и операций по урегулирования кризисов.

Иллюстрация: (сс) Eintracht4ever

Ожидается, что финские власти на этой неделе опубликуют доклад по вопросам обороны и безопасности. Одним из его пунктов станет вопрос оборонного сотрудничества со Швецией и ЕС.

Напомним, Финляндия неоднократно заявляла о том, что приветствует намерение Европейского союза расширить единую политику в области безопасности и обороны. По словам премьер-министра страны Юхи Сипиля, становление оборонного измерения Евросоюза позволит рассеять опасения европейцев относительно собственной безопасности.

Добавим также, что в настоящий момент Финляндия и Швеция, не входящие в НАТО, взяли курс на сближение с участниками альянса — США и Великобританией.

Читайте также: Финляндия сближается с США в сфере обороны

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Великобритания предложила обеим странам присоединиться к совместному экспедиционному корпусу сил быстрого реагирования JEF (The UK Joint Expeditionary Force). В финском правительстве уже заявили о том, что страна намерена продвигаться вперед в этом вопросе вместе со Швецией.

Читайте ранее в этом сюжете: Всё больше финнов не знают, хотят ли они в НАТО

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Оборонная политика Финляндии
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