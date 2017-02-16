Четверг, 16 Февраля 2017 года
12:10:12 МСК

Ручной режим «только для Татарстана»

Политика
Есть курс развития государства, и все должны в него встраиваться. Полемику с Миннихановым от Кремля ведет Жириновский
SuperJet International

Москва, 16 февраля 2017, 11:26 — REGNUM  Полемика между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и руководителем Татарстана Рустама Миннихановым напоминает реальную публичную политику. В ней чувствуется нерв напряжения, обе стороны готовы публично отстаивать свою позицию. Этим она интересна и актуальна. В обществе есть запрос на такого рода события.

SuperJet International

Кремль озабочен грядущими выборами президента и имиджем главы государства, который позиционирует себя «над схваткой». По этой логике, он не должен участвовать в этой полемике. Есть курс развития государства, который предлагает Владимир Путин, и все должны в него встраиваться. Поэтому для администрации президента России выгодно, что эту полемику (выступая по-сути апологетом позиций Кремля) ведет Жириновский. Проблема, таким образом, как бы опускается на уровень ниже. Соответственно принижается и субъектность противной стороны — то есть Минниханова.

ЛДПР всегда на словах (до дела, на мой взгляд, не доходило) выступал за централизацию российского государств и унификацию его административно-территориального деления. Это, безусловно, не нравится элитам в таких республиках, как Татарстан. И хотя фактически эти регионы межнациональные (в той же Татарии проживает примерно 40% русского населения), в общественном сознании их идентифицируют как «национальные республики». Полагаю, что Минниханов действует, прежде всего, именно в интересах национальных элит региона. Он, как и ранее Рамзан Кадыров, пытается решить проблему в ручном режиме: то есть только для Татарстана. Апелляция к другим регионам-донорам в этом контексте главой Татарстана дается, скорее, для проформы. Системного, продуманного и выверенного (как это делают, например, аналитики Алексея Кудрина) расчета — татарские элиты не дают.

Альтернативная сторона этой полемики также не особо беспокоится про аналитическое сопровождение и аргументацию своей позиции. Жириновский говорит то, что он говорил ранее (и, скорее всего, будет говорить в ближайшие годы). Как опытный политик, он быстро понял, что тема Договора о разграничении полномочий между Татарией и федеральным центром может принести ему политический капитал. Именно поэтому он охотно участвует в этой полемике. В этом контексте интересно посмотреть, какой результат покажет кандидат от ЛДПР на выборах президента в 2018 годк в Татарстане. Результаты ЛДПР на думских выборах 2016 года показали, что татарские элиты «ничего не забывают».

Другие руководители субъектов федерации вряд ли поддержат позицию Минниханова. Региональные элиты встроены в общую вертикаль и не готовы к откровенной фронде центру. Например, глава Башкирии Рустэм Хамитов четко позиционирует себя как региональный лидер, способный урегулировать взаимоотношения с федеральным центром, используя свой лоббистский потенциал, а не политизированные лозунги.

Читайте также: Татария вынашивает договор о разграничении полномочий с Москвой

Время «парада суверенитетов» прошло?

Жириновский против продления договора с Татарией о разграничении полномочий

Реакция на Жириновского в Татарии: «Это ещё не позиция Кремля»

94% «позора», кто «опух» и распределение мандатов: выборы в Татарстане

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подарил Шаймиеву карту Тартарии: в Татарии ищут «смыслы»

regnum author Михайличенко Дмитрий
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональная экспертиза
Главное сегодня
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
МоскваРоссия Самоубийства детей и подростков Политика
NB!
16.02.17
Анатолий КошкинЧто предложил Путин японцам? Письмо из Японии
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
16.02.17
Андрей ВыползовТихий блицкриг Германии: как из русских калининградцев делают немцев
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александра Краско
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
16.02.17
В Москве арестован ещё один сотрудник антикоррупционного главка МВД России
МоскваРоссия Коррупция Происшествия
NB!
16.02.17
СМИ узнали о планах Пентагона отправить наземные войска в Сирию
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Александр БродскийГенерал Флинн и враги народа. Американского народа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Галина ЧармадоваШедевры Византии в Москве
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
16.02.17
Демократы раскручивают «дело Флинна» для удара по администрации Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Глава Пентагона: Переговоры с Россией надо вести с позиции силы
БрюссельБельгия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
16.02.17
Трамп: Израилю надо «подождать» с поселениями на Западном берегу Иордана
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
15.02.17
Daily Mail: В Гибралтаре испытывают гигантскую яхту миллиардера из России
МадридИспания Макроэкономика России Общество
NB!
15.02.17
Fox News: Российский корабль-шпион подходит к базе подводных лодок ВМС США
ВашингтонСША Военно-морской флот Политика
NB!
15.02.17
Анатолий КошкинПрекратить «бодания» по Курилам!
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
15.02.17
Руслан КостюкФранция: центрист становится «революционером»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
15.02.17
Военный Донбасс за сутки: Польские наемники и «дружеский огонь» ВСУ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
15.02.17
Трамп: Я не дам Ирану заполучить ядерное оружие
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Аргентинки голой грудью встали на защиту своих прав
Буэнос-АйресАргентина Онкологические заболевания Происшествия
NB!
15.02.17
«Вороненков готов сказать и не такое, такова участь предателя»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
15.02.17
Григорий КрученицкийДиктатура от имени климата: Монреаль и Парижское соглашение в 2017 году
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
15.02.17
Любовь СтепушоваРафаэль Корреа может обзавестись карманным Лениным
КитоЭквадор Выборы президента Эстонии Политика
ещё главное