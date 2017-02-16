Ручной режим «только для Татарстана»

Есть курс развития государства, и все должны в него встраиваться. Полемику с Миннихановым от Кремля ведет Жириновский

Москва, , 11:26 — REGNUM Полемика между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и руководителем Татарстана Рустама Миннихановым напоминает реальную публичную политику. В ней чувствуется нерв напряжения, обе стороны готовы публично отстаивать свою позицию. Этим она интересна и актуальна. В обществе есть запрос на такого рода события.

Кремль озабочен грядущими выборами президента и имиджем главы государства, который позиционирует себя «над схваткой». По этой логике, он не должен участвовать в этой полемике. Есть курс развития государства, который предлагает Владимир Путин, и все должны в него встраиваться. Поэтому для администрации президента России выгодно, что эту полемику (выступая по-сути апологетом позиций Кремля) ведет Жириновский. Проблема, таким образом, как бы опускается на уровень ниже. Соответственно принижается и субъектность противной стороны — то есть Минниханова.

ЛДПР всегда на словах (до дела, на мой взгляд, не доходило) выступал за централизацию российского государств и унификацию его административно-территориального деления. Это, безусловно, не нравится элитам в таких республиках, как Татарстан. И хотя фактически эти регионы межнациональные (в той же Татарии проживает примерно 40% русского населения), в общественном сознании их идентифицируют как «национальные республики». Полагаю, что Минниханов действует, прежде всего, именно в интересах национальных элит региона. Он, как и ранее Рамзан Кадыров, пытается решить проблему в ручном режиме: то есть только для Татарстана. Апелляция к другим регионам-донорам в этом контексте главой Татарстана дается, скорее, для проформы. Системного, продуманного и выверенного (как это делают, например, аналитики Алексея Кудрина) расчета — татарские элиты не дают.

Альтернативная сторона этой полемики также не особо беспокоится про аналитическое сопровождение и аргументацию своей позиции. Жириновский говорит то, что он говорил ранее (и, скорее всего, будет говорить в ближайшие годы). Как опытный политик, он быстро понял, что тема Договора о разграничении полномочий между Татарией и федеральным центром может принести ему политический капитал. Именно поэтому он охотно участвует в этой полемике. В этом контексте интересно посмотреть, какой результат покажет кандидат от ЛДПР на выборах президента в 2018 годк в Татарстане. Результаты ЛДПР на думских выборах 2016 года показали, что татарские элиты «ничего не забывают».

Другие руководители субъектов федерации вряд ли поддержат позицию Минниханова. Региональные элиты встроены в общую вертикаль и не готовы к откровенной фронде центру. Например, глава Башкирии Рустэм Хамитов четко позиционирует себя как региональный лидер, способный урегулировать взаимоотношения с федеральным центром, используя свой лоббистский потенциал, а не политизированные лозунги.

Читайте также: Татария вынашивает договор о разграничении полномочий с Москвой

Время «парада суверенитетов» прошло?

Жириновский против продления договора с Татарией о разграничении полномочий

Реакция на Жириновского в Татарии: «Это ещё не позиция Кремля»

94% «позора», кто «опух» и распределение мандатов: выборы в Татарстане

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подарил Шаймиеву карту Тартарии: в Татарии ищут «смыслы»