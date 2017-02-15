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Реакция на Жириновского в Татарии: «Это ещё не позиция Кремля»

Политика
Власти Татарстана отстояли название «президент», а приближающиеся выборы президента РФ ослабляют и переговорную позицию Москвы по вопросу продления договора о разграничении полномочий, считает татарский политолог

Казань, 15 февраля 2017, 18:14 — REGNUM  В словах лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который протестует по вопросу продления договора с Татарией о разграничении полномочий, нет ничего неожиданного. Нужно учитывать, что мнение политика — это еще не позиция Кремля, прокомментировал ситуацию агентству «Реальное время» политолог Аббас Галлямов.

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«Раньше, в 90-е годы, руководителям национальных республик это не мешало: несмотря на мнение Жириновского, они подобные договоры заключали. Поэтому вопрос — не в позиции Жириновского, а в позиции Кремля. Тут надо смотреть не на лидера ЛДПР, а на общеполитический контекст», — считает политолог. По его мнению, позиции Татарии ослабил разразившийся в республике банковский кризис. «Сейчас представители федерального центра могут сказать: «Вы ведете себя суверенно, нарушаете предписания Центробанка, все это привело к масштабному кризису. А федералы теперь должны вас спасать», — пояснил Галлямов. Эксперт полагает, что в настоящее время идет дискуссия по вопросу построения схемы взаимоотношений центр — регионы: сверхцентрализованная, за которую выступает Жириновский; или федеративная, которую поддерживает руководство республики.

Галлямов отметил, что после банковского кризиса шансы на продление договора с Татарией сильно снизились. «Осенью я бы сказал, что это возможно. В конце концов, сумели же власти Татарстана отстоять название «президент», — напоминает он. — Впрочем, приближающиеся выборы президента ослабляют и переговорную позицию Москвы. В такой ситуации от регионов требуются голоса, а власти Татарстана — их известный поставщик. Они могут попросить не трогать договор до выборов, и Кремль может пойти им навстречу. В общем, переговоры начинаются в ситуации, когда обе стороны ослаблены».

Кроме того, добавил эксперт, в дальнейшем позицию Жириновского может поддержать кто угодно — «единороссы, коммунисты, ОНФ, Общественная палата, федеральные журналисты — все же понимают, что, критикуя Татарстан по вопросу договора, ты обязательно понравишься Кремлю»."Большинство других народов России не зациклены на своей национальной идентичности, а вот татарская интеллигенция — одна из самых национально настроенных групп в стране. Ее национализм периодически врывается в большую политику: так это было сто лет назад — в момент распада Российской империи, так случилось и к концу 80-х годов. Эта штука перманентная, характерная для Татарстана. Договор нужен региону для подтверждения его особого статуса, даже если никакого содержания в нем нет», — заключил эксперт.

Напомним, «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан» был подписан президентами Владимиром Путным и Минтимером Шаймиевым 27 июня 2007 года, срок действия документа — 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Жириновский ранее озвучил свою позицию по вопросу продления договора с Татарией о разграничении полномочий.

«В этом году истекает срок Договора о разграничении полномочий между Татарией и федеральным центром в июле. Надеемся, что больше он продлеваться не будет», — сказал лидер ЛДПР.

«Единая страна, никаких договоров по распределению каких-то там полномочий. Все полномочия заложены в Конституции страны», — подытожил Жириновский.

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